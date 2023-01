Corteva Cocos, la ilusión de unas campeonas en la Copa Ibérica

Hay mucha ilusión entre las jugadoras del Corteva Cocos ante una nueva cita con el título peninsular. El próximo domingo se enfrentan en Lisboa el campeón luso, el Sporting de Portugal, y el actual líder de la máxima liga femenina española. El Sporting ha disputado todas las finales de las cinco ediciones precedentes de la competición entre los equipos campeones de España y Portugal y suma dos títulos de la Copa Ibérica. En 2018 ganaron al Olímpico en Lisboa 26-8 y en 2029 en el campo de CRAT A Coruña 12-16. Las Cocodrilas ya se hicieron con este título en Lisboa en diciembre de 2020 con un inapelable resultado de 5-34.

Carolina 'Chía' Alfaro "Somos conscientes de que es una final, donde sólo vale lo que hagamos este fin de semana en el campo juntas"

Será la primera cita para disputar el título peninsular para la medio de apertura chilena y máxima anotadora en tiros a palos de la Liga Iberdrola Carolina ‘Chía’ Alfaro: "Pienso que es un desafío importante, complicado, ya que no conocemos bien al rival, ni tampoco se pueden ver sus partidos. Por tanto, es 100% centrarnos en nuestro juego y plantarnos allí seguras de lo que sabemos hacer y de nuestro equipo. Los triunfos que hemos conseguido en nuestra liga, y sobre todo el último partido, nos dio un golpe de realidad que como creamos que el partido se gana por lo que he hemos hecho en el pasado, mal vamos, así que somos conscientes de que es una final, donde sólo vale lo que hagamos este fin de semana en el campo juntas y compitiendo desde el minuto uno. Jugar la Copa Ibérica para mí es un regalo, y una oportunidad para medirme como jugadora ante rivales que no conozco. Son oportunidades que no se dan todos los días, y que lo mínimo que podría hacer es estar a la altura de este encuentro y de mis compañeras. Mi compromiso y mis ganas de levantar la copa, es tanto mío como el de mi equipo".

Julia Castro "Jugar la Copa Ibérica es un premio y un partido para disfrutar que nos hemos ganado gracias al buen trabajo que hicimos el año pasado"

Una de las capitanas es la medio de melé Julia Castro y se expresa de forma parecida: "Pienso que no va a ser un partido fácil, principalmente porque no conocemos al equipo con el que nos enfrentamos y tenemos muy pocas referencias de ellas. También porque nos jugamos el título en su casa, aunque creo que el viajar y hacer una noche allí nos va a venir bien a nosotras para hacer piña y estar concentradas. Jugar la Copa Ibérica es un premio y un partido para disfrutar que nos hemos ganado gracias al buen trabajo que hicimos el año pasado. Aunque también supone un reto muy ilusionante, ya que podemos empezar el año consiguiendo un nuevo título y eso le da aún más emoción".

Marieta Román "El partido de este domingo es una oportunidad para medirnos contra un equipo desconocido, por lo que tenemos un poco de incertidumbre"

La primera línea internacional Marieta Román se muestra con ganas de disfrutar de un encuentro como éste: "El partido de este domingo es una oportunidad para medirnos contra un equipo desconocido, por lo que tenemos un poco de incertidumbre, pero, como siempre, tenemos la confianza del equipo y sabemos que vamos a disfrutar del partido y de la experiencia. La Copa ibérica, aparte de un título internacional, significa un premio por la pedazo de temporada que hicimos el año pasado, por lo que vamos a disfrutar y a jugar como nosotras sabemos ya que nos lo hemos merecido".

Lucía 'Lore' Gayoso "El primer año que la ganamos me quedé a las puertas de jugar y ahora tengo la oportunidad de poder disfrutar desde dentro"

Y la delantera Lucía Lore Gayoso en su debut en esta competición también se muestra un poco desconocedora del rival que van a encontrar: "A la final vamos con un poco de incertidumbre, ya que no hay videos de los partidos del Sporting y no podemos ver su juego, lo único que sabemos es que nos enfrentamos a un rival duro y que en la liga portuguesa van dominando los partidos con resultados abultados contra los otros equipos". Para la joven delantera es también una ilusión añadida tras su incorporación ya de pleno derecho a la primera plantilla del Corteva Cocos. "Esta semana estamos trabajando duro con muchas ganas de este reto que se nos presenta de nuevo y centrándonos en nosotras, nuestros fallos y cosas a mejorar, ya que no podemos ver al oponente. Me hace mucha ilusión poder jugar una Copa Ibérica con mi equipo porque es un título diferente y además el primer año que la ganamos me quedé a las puertas de jugar y ahora tengo la oportunidad de poder disfrutar esta recompensa que nos hemos ganado con mucho esfuerzo y ganas".