El Corteva Cocos se jugará el liderato frente al Olímpico

La octava jornada y primer partido de la segunda vuelta de la fase regular de la Liga depara a las Cocos un nuevo desplazamiento a Madrid para jugar este domingo en visita en el campo del Valle de las Cañas al Olímpico de Pozuelo con arbitraje del catalán Marca Riera. Será baja por un esguince de tobillo Marta Chacartegui Golfy, habitual en la primera línea, volviendo al puesto de apertura Blanca Ruiz, mientras que Chía Alfaro jugará en el primer centro como principales novedades. Sigue siendo baja de larga duración Cristina Cabas, que el pasado jueves pasó por el quirófano para corregir su lesión de rodilla.

Tampoco podrán contar más en lo que queda de temporada con la tercera línea samoana Easter Savelio, que abandona la disciplina de las Cocos tras aceptar una oferta del Melbourne Rebels de Australia para incorporarse a la Liga Buildcorp Super W 2023, que dara a finales de marzo, con partidos en Fiji.

Olímpico de Pozuelo, semifinalistas en la pasada campaña y poseedores de tres Ligas y una Copa Ibérica, no está en su mejor momento en la clasificación, ya que ocupan la sexta plaza con sólo dos victorias, pero no dejan de ser un equipo muy complicado en el que su máxima anotadora es la centro Paula Coca, con cuatro ensayos. Destacan jugadoras como la primera línea internacional con España, Sidorella Bracic, la talonadora sueca Hanna Olivia Persson, la centro internacional en el seven Silvia Morales, o la ala Chiara Pisu. La zaguero Ana Marina Sánchez, es la especialista en tiros a palos.

Las madrileñas se han renovado por completo esta campaña con la apertura portuguesa Inés Spínola, además de jugadoras nacionales como las primera líneas Ana Gómez De Olea, Claudia Viñas, Alicia García, Inés Crespo, Carlota Zaballa; las terceras Marta Arriola, Diana Armero, Lucía Serrano, Inés Martínez e Isabel Ruiz; las medios de melé Azahara Guerrero y Andrea García, las centros Paloma Herráiz, Sara Deygas y Ariadna Ferrin o las alas Ana Jorba, Bárbara Martínez, Iera Echebarría y Raquel Bermejo.

Manu Sobrino y Suso Romero tienen decidido el quince que formará como titular y que será el compuesto por Ngano Tavake, Araceli Baena, Marieta Román, Lucía Lore Gayoso, Kasandra Sylla, Ana Peralta, Raluka Muñiz, Merania Paraone, Julia Castro, Blanca Ruiz, Nicole Cerulli, Carolina Chía Alfaro, Lavinia Tauhalaliku, Marta Carmona Arahal y Lea Ducher. Para el banquillo quedarían Irene Pome Pascual, Mele Fernandez, María Estepa, Duna Gómez, Cristina González Pepi, Irene Romero Perdi, Ángela Martínez y Ana Caravaca Demi.

En el primer partido de Liga las Cocos se impusieron a las omegas por el resultado de 29-12. El encuentro podrá seguirse por streaming en https://www.ferugby.tv/.