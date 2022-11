Costa Rica, Alemania y Japón, los rivales de España en la primera fase del Mundial 2022

España afronta el Mundial de Qatar como una oportunidad para mejorar los resultados de los dos pasados mundiales. Y es que ya han pasado 12 años desde la victoria de España ante Holanda con aquel gol de Iniesta en el minuto 116.

La conquista de aquel Mundial de Sudáfrica de 2010 y la consiguiente consagración de una generación irrepetible han dado paso a dos participaciones en el mundial muy alejadas de la gloria.

Quedó eliminada en fase de grupos en el Mundial de Brasil de 2014 y cayó en penaltis en octavos de final en el Mundial de Rusia ante la selección anfitriona.

El Mundial de Qatar puede ser ese torneo en que la selección española vuelva a brillar. La última Eurocopa en la que llegó a semifinales y la buena participación en la Liga de las Naciones no hacen más que rodear de buenas expectativas al combinado nacional.

Para lograr llegar lejos primero tendrá que superar la fase de grupos. La Roja ha quedado encuadrada en el grupo E. Se tendrá que medir con Alemania, Costa Rica y Japón. Y es por ello, que vamos a conocer un poco más sobre estas tres selecciones.

Alemania, en plena transición

La selección alemana lleva una trayectoria en cierto modo paralela a la que llevó España desde que conquistó sus últimos triunfos en grandes torneos.

Después de ganar en el Mundial de Brasil de 2014, aunque también ganó en 2017 la Copa Confederaciones, cayó en fase de grupos en el Mundial de Rusia de 2018. A pesar de esta decepción, se mantuvo la confianza en Joaquim Löw, que llevaba como entrenador de la selección desde 2006.

Sin embargo, en la Eurocopa del pasado año tuvo una participación poco brillante siendo eliminada en octavos ante Inglaterra y desplegando un juego muy pobre. Tras este varapalo, Toni Kroos se retiró de la selección y Joaquim Löw finalmente abandonó el cargo al también ver que su etapa estaba ya agotada.

A raíz de ello, se fichó a Hansi Flick, el técnico que consiguió ganar todo con el Bayern de Munich durante la temporada 19-20 y que anteriormente fue el segundo entrenador de la selección bajo el mando del propio Löw.

La selección teutona necesitaba una regeneración tras la debacle de Rusia, pero realmente esta no se llevó a cabo. Mantener a Low quizá fue un error, por mucho que hubiera sido uno de los artífices del triunfo mundialista. No obstante, aún es pronto para saber si la versión de la selección alemana va a ser mejor que la ofrecida últimamente. Hansi Flick ha dirigido al equipo en varios partidos y cuenta la mayoría por empates sin goles. No ha mostrado una cara peor que el equipo de Löw, pero tampoco se ha visto por el momento un cambio muy radical.

Los teutones cuentan con nuevos nombres de relumbrón como Musiala y Adeyemi. Sin embargo, el bloque sigue siendo el mismo que en los últimos torneos y las nuevas incorporaciones son quizá demasiado jóvenes para tirar del carro. Habrá que ver si Hansi Flick termina de conseguir el juego y los resultados deseados.

En cualquier caso, es sin duda la favorita junto con España para pasar a la siguiente fase. Al fin y al cabo, es tetracampeona del mundo y eso tiene que pesar.

Costa Rica, trabajo constante

La selección tica sido la última en clasificarse para el mundial. Superó la repesca ante Nueva Zelanda por la mínima. De este modo ha obtenido la mejor racha mundialista de su historia al haber estado presente en los tres últimos mundiales. Su mejor participación histórica tuvo lugar en el Mundial de Brasil de 2014. En aquel entonces alcanzó los cuartos de final. Solo una tanda de penaltis ante Países Bajos evitó que se convirtiera en una de las cuatro mejores selecciones del mundo.

El grueso de aquel equipo sigue intacto. Sin embargo, la edad pasa factura y por tanto, el nivel del plantel es menor al de aquel mundial.

Ello ya se empezó a notar en el Mundial de Rusia 2018, en el cual cayeron en la fase de grupos sumando apenas un punto, tras empatar ante Suiza.

A pesar de todo ello, le ha dado para clasificarse. El equipo sigue liderado por figuras veteranas como el portero de talla mundial Keylor Navas y jugadores referentes como Bryan Ruiz o Joel Campbell. También destacan otras figuras como Celso Borges. Sin embargo, el único que continua jugando en Europa a gran nivel es Keylor Navas, en el PSG. Los demás, a pesar de su dilatada trayectoria en ligas extranjeras, han vuelto a la liga local. De hecho gran parte del plantel juega en alguno de los dos equipos referentes de la liga de Costa Rica: el Alajuelense y el Herediano.

Se trata indudablemente de un plantel muy competitivo y unido, pero en principio su nivel es muy inferior al de la selección española.

Japón, a intentar dar un paso adelante

Los nipones llevando clasificándose para todas las citas mundialistas desde 1998. Sin embargo, su techo está en los octavos de final, resultado que de hecho obtuvieron en el pasado Mundial de Rusia de 2018.

A diferencia de aquel mundial en esta ocasión contará con nuevas figuras. Una de ellas es Takefusa Kubo, jugador en propiedad del Real Madrid. Kubo es una de las grandes esperanzas del fútbol japonés y, aunque no ha terminado de explotar, ha demostrado su calidad y lo que es capaz de hacer en el fútbol español. Al fin y al cabo aún tiene solo 21 años. Otro nombre a tener en cuenta es Doan, actualmente en el Friburgo. Al igual que Kubo ya se enfrentó a gran parte de los jugadores de la selección española en los Juegos Olímpicos del pasado año.

Lo cierto es que la selección asiática combina esta juventud con mucha veteranía. Jugadores con gran trayectoria en la selección como Yoshida, Nagatomo y Kawashima así lo atestiguan, aunque este último parece haber perdido la titularidad en favor de un portero más joven como Daniel Schmidt. El entrenador, por otro lado, ya no es Alberto Zaccheroni, sino el japonés Hayime Moriyasu.

Lo tiene complicado la selección japonesa para avanzar a la siguiente fase. Tendrá que esperar un buen rendimiento de sus baluartes para poder optar a ello.

España, favorita para pasar a la fase final

En principio España es junto a Alemania clara favorita para pasar sin problemas la fase de grupos. Sin embargo, no podrá confiarse ante Costa Rica y Japón, selecciones que en principio tienen un nivel inferior, pero que podrían dar la sorpresa.