El Covid-19 no le da tregua al Atlético de Madrid

El coronavirus no da tregua al Atlético de Madrid, líder incontestable de LaLiga Santander pero afectado de nuevo con tres casos simultáneos, el último el del portugués Joao Félix conocido este mismo miércoles, que se suma al belga Yannick Carrasco y a Mario Hermoso, en cuarentena desde el 29 de enero.

Con el positivo del delantero luso son once los futbolistas de la actual primera plantilla rojiblanca de los que se ha conocido un positivo por Covid-19, a los que se suma el entrenador Diego Pablo Simeone, que dio positivo en septiembre y dos jugadores que actualmente ya no están: Diego Costa y Santiago Arias. Si a esos datos se suman los nueve futbolistas que al reanudarse la actividad futbolística tras el confinamiento el 8 de mayo dieron positivo en el test de anticuerpos -lo que indicaba que habían estado en algún momento en contacto con la enfermedad-, el coronavirus ha debido pasar por la mayoría de la plantilla atlética.

Tras el primer caso, el del lateral Renan Lodi, conocido nada más reanudarse los entrenamientos y que no acarreó que se perdiera ningún partido, el Atlético se quedó sin Correa y Vrsaljko (que estaba lesionado) para los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Leipzig.

En la presente temporada, conoció en septiembre los positivos de Arias, cedido al Bayer Leverkusen alemán, y Diego Costa, que salió del club a finales de diciembre; al que siguió el del entrenador argentino Diego Pablo Simeone. Ninguno de ellos se perdió partidos por esta causa, pero sí Giménez, positivo el 21 de septiembre y ausente de tres duelos por este motivo.

Luis Suárez ha sido el jugador del Atlético que más encuentros se ha perdido: cuatro, dos de Liga (Barcelona y Valencia) y dos de Liga de Campeones (Lokomotiv y Bayern) por un brote en la concentración de la selección charrúa que también afectó a Lucas Torreira, fuera de tres duelos.

Después de aquellos casos, el Atlético tuvo un mes de tranquilidad hasta el positivo del portero suplente, el croata Ivo Grbic, que estuvo tres duelos ausente, hasta los positivos de la semana pasada de Mario Hermoso y Yannick Carrasco, que una vez confirmados supusieron que se quedaran fuera ante el Cádiz.

Joao Félix es el último eslabón de esta cadena que ha afectado mayoritariamente a la defensa rojiblanca (Giménez, Lodi, Hermoso y Vrsaljko) y a la delantera (Suárez, Correa y Joao).

La línea de la plantilla rojiblanca hasta ahora más inmune a esta circunstancia ha sido el centro del campo. No se han conocido públicamente positivos de Koke, Saúl Ñíguez, Vitolo, Héctor Herrera ni Lemar. Tampoco se conoce si alguno de ellos está entre los jugadores que tuvieron contacto con el virus durante el confinamiento.

En el momento actual, los tres futbolistas en cuarentena son jugadores clave del esquema desplegado en los últimos partidos por Simeone.

Hermoso, asentado como central o lateral izquierdo, se ha convertido en un punto importante del inicio del juego rojiblanco -es el futbolista que más pases completa del equipo en Liga (861), sólo por detrás de Koke (993)-; Carrasco, en su nueva variante de carrilero izquierdo e incluso por la derecha, es el jugador punzante que agita el ataque rojiblanco; y Joao Félix, aunque en una versión menos decisiva en los últimos meses, ha dado un paso adelante en este curso, con 9 goles y 5 asistencias en 25 partidos, superando los datos del curso pasado en 36 duelos (9 tantos y 3 asistencias).

Tres bajas por Covid-19 y una adicional por sanción, la del lateral inglés Kieran Trippier, que todo apunta a que se mantendrán para el duelo del lunes contra el Celta en el Wanda Metropolitano, a no ser que Hermoso o Carrasco tengan un resultado negativo antes.