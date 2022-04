Empate agridulce para el Betis Futsal en Tudela (2-2)

Asalto fallido del Real Betis Futsal en el feudo del Ribera Navarra FS. En un partido marcado por la tensión, los béticos se vieron con la victoria en sus manos en dos ocasiones gracias al doblete de Jackson, que pudo haber firmado el hat-trick de no ser por el poste. Sin embargo, los de Juanito no pudieron sentenciar y Gabriel Vasques, ya en el minuto 37, devolvió la igualdad a un marcador que no volvió a mutarse pese al final verdiblanco en superioridad numérica por la expulsión de Terry.

Empate con sabor a poco para Ribera Navarra FS y Real Betis Futsal en la jornada 22 de Primera División. Fueron los béticos quienes llevaron la iniciativa en el marcador de un duelo cerrado, en el que las pugnas ganadas adoptaron una relevancia enorme. A base de garra se erigió Jackson como el nombre propio del partido con un doblete que obligó a los locales a ir siempre a remolque. Aun así, Gabriel Vasques apareció a tiempo para instaurar el 2-2 final en una acción muy protestada por el banquillo andaluz.

Duelo con escasas interrupciones en un comienzo en el que los colegiados optaron por permitir las fricciones constantes que imperaron en un juego sin claro dominador en Tudela. El tanteo mermó la creación de ocasiones entre dos equipos bien cerrados, por lo que los detalles adoptaron una importancia vital en un resultado que, a tenor, de la puesta en escena, se presumía que iba a ser corto. Ante las dificultades para combinar, la brega alzó al Real Betis Futsal en el marcador, puesto que Jackson armó el pie con rapidez después de firmar un gran robo en zona comprometida.

Respondió al instante el Ribera Navarra FS, profanando el arco de Cidao al siguiente minuto, pero la acción finalizada por Gabriel Vasques había sido invalidada por falta previa. Aun así, la reacción navarra ya había comenzado y no iba a tener pausa hasta que Espín, en el minuto 12, equilibró las fuerzas de nuevo embocando el 1-1. En este tramo final de primera mitad se presenciaron los mejores minutos locales, sondeando con frecuencia el segundo tanto que hubiese originado un volteo fugaz en el marcador, pero el portero bético echó el cerrojo en una antesala del descanso espectacular. Empujó con insistencia el cuadro naranja, pero además de no ver premio tuvo que dar gracias a que Lin no fuese capaz de conectar bien con la pelota a puerta vacía en el último segundo.

Oportunidad Jackson pudo acabar con un 'hat-trick', pero su primer intento de llevar al marcador el 1-2 se estrelló en el poste

La reanudación del enfrentamiento fue radicalmente opuesta a su primera toma de contacto. Se sucedieron las ocasiones sobre la pista, con los protagonistas mucho más descarados a la hora de buscar portería, y Jackson se estrelló con el palo en su primer gran intento para establecer el 1-2. Sin embargo, el brasileño no cedió en su empeño y, ya en el minuto 28, se reafirmó como héroe verdiblanco coronando su doblete particular.

Se vio el Real Betis Futsal con los tres puntos en la mano, pero el Ribera Navarra FS no dio su brazo a torcer y empujó sin cesar en busca de la épica. Su martilleo constante hacia la meta de Cidao sobrecogió en más de una ocasión a la familia bética, aunque los avisos se convirtieron en realidad en el minuto 37. Gabriel Vasquez volvía a ver puerta en una jugada en la que el Real Betis Futsal reclamó una falta previa en el bloqueo, pero esta vez el tanto sí subió al marcador con un margen mínimo para romper el empate.

Acoso El Betis Futsal buscó el triunfo tras el nuevo empate con portero-jugador, Ribera Navarra se quedó con uno menos, pero Marcao desbarató el último intento de Lin

Pese a ello, los de Juanito no se reservaron nada, dieron entrada al portero-jugador y su paso adelante propició la segunda amarilla para un Terry desbordado, dejando a los naranjas en inferioridad en los dos últimos minutos. Apretaron los verdiblancos en un final de infarto y tuvieron la victoria en sus botas, pero Marcao desbarató el último intento de Lin cerrando las piernas en el último momento. No quedó otra solución que repartir los puntos en juego, aunque ni los navarros aprovecharon su oportunidad de asaltar Play Off ni los sevillanos igualaron con la zona de salvación.