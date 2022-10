El campeón de España, Jorge Blanco, correrá el Zurich Maratón de Sevilla 2023

Jorge Blanco, leonés de 29 años entrenado por José Enrique Villacorta, ha encontrado en el maratón el reducto perfecto para explotar sus capacidades atléticas. El que fuera campeón de España de 3.000 metros obstáculos en categoría sub 23 es un confeso devoto de la prueba de la ría, un tipo forjado en la pista y el cross, conocedor de sus códigos y de sus leyendas, aunque sin embargo sabe a ciencia cierta que su futuro pasa por las cabalgadas de 42 kilómetros y 195 metros.

Lo sospechó siempre, al contemplar cómo su potente musculatura resistía sin quejarse demasiado los estragos del asfalto. 10 kilómetros, medias maratones… Se le daban bien, aunque de ahí a estrecharle la mano a Filípides dista un trecho, uno bastante largo. Salió de dudas en otoño del 2021, cuando debutó en el Maratón Valencia con un crono de 2:11.34. Tras su primer envite encadenó una racha exitosa que lo llevó a conquistar el título nacional en Zaragoza (2:11.53) y finalizar 12º en el Campeonato de Europa de Múnich (2:13.18). En la capital de Baviera fue pieza fundamental para que España subiese al podio a recoger el bronce por equipos.

Este periplo cargado de intensidad requirió su correspondiente desconexión: "Tras el gran resultado del Europeo, necesitábamos un descanso, recuperar tanto física como mentalmente porque ha sido un año muy intenso con tres preparaciones de maratón. Tuve tres semanas de vacaciones en las que realicé muy poco entrenamiento, pero a principios de septiembre ya retomamos la rutina normal".

El próximo 19 de febrero, en Sevilla, afrontará su cuarta tentativa sobre una longitud a la que se ha adaptado sin demasiadas complicaciones. En un recorrido consagrado entre los más rápidos del orbe, su principal objetivo será "intentar la mínima (2:09.40) para el Campeonato del Mundo de Budapest de verano", y de paso para los Juegos Olímpicos de París, que aún no ha sido publicada oficialmente. La mínima para París valdrá desde 18 meses antes, así que de lograrla en Sevilla podría valerle.

Blanco y Villacorta tenían claro que, tras la paliza de la que venían, el siguiente maratón “no podría ser hasta 2023, por lo que Sevilla comenzó a adquirir muchas papeletas". "Por circuito, por el clima, por ser en España, por la cantidad enorme de atletas que corren entre 2:08 y 2:10…". A más de tres meses de la prueba, las sesiones del leonés se están centrando "en el trabajo de ritmos rápidos, 10 kilómetros y cross, para llegar con una buena base de velocidad cuando comience el periodo específico que desembocará en Sevilla, es decir, unas 12 ó 14 semanas. De ahí que vaya a competir en Lasarte, Atapuerca e Itálica, entre otras pruebas. "Esa chispa de velocidad y fuerza me vendrá bien de cara al maratón", asume.

Sus dos últimas presencias medias maratones no han hecho mella en su moral, a pesar de que las cosas no salieron ni mucho menos como estaban planeadas. En ambos casos arribó a meta lejos de su marca personal (1:02.25): en San Sebastián rozó el podio (cuarto con 1:04.34) y en Valencia, tras un severo reventón, concluyó 36º (1:04.39) tras no pasarlo demasiado bien: "Sé que estoy en una forma suficiente como para hacer marca personal, pero el atletismo es así, las horas de entreno a veces no se reflejan en la competición. No hay que darle muchas vueltas, sólo seguir trabajando duro", afirma..

A ese menester dedicará, como en ocasiones anteriores, "dos concentraciones en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Sierra Nevada". "El entrenamiento en altitud siempre me ha venido bien. El único hándicap será el invierno, puesto que tanto en León como en Sierra Nevada es muy duro, aunque la verdad es que me gusta más preparar maratón con clima frío, porque el desgaste es menor que cuando lo he tenido que hacer en verano".