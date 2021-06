Una Eurocopa con retraso, pero bienvenida

Así como un dicho popular proclama que los gitanos no quieren buen principio para sus hijos, nadie podrá poner en duda que esta Eurocopa que se juega con un año de retraso no puede tener peores vísperas para los nuestros. Y con el deseo de que todo se quede en una alarma falsa sin incidencia negativa en el discurrir de la competición, los pronósticos hablan de un trío de favoritos que encabeza Francia junto a Inglaterra y Alemania.

Mañana se alza el telón de esta Eurocopa con efecto retroactivo y llama la atención cómo se ha compuesto el Grupo F para ser unánimemente considerado como el grupo de la muerte. Con Hungría de indudable convidado de piedra, la coincidencia de dos de los favoritos junto al vigente campeón postulan a este grupo como ideal para encerrar el que se alce con el santo y la limosna. Francia, Alemania y Portugal para un destrozo entre ellos que puede favorecer a terceros.

En la parrilla de salida sólo escuchar los nombres de Mbappé, Benzema y Griezmann como estilete de les bleus ya mete miedo, pero Alemania es Alemania y Portugal cuenta con la vitola de campeón y la estrella de Cristiano. En el Grupo A sale como tapado Italia, que debe solventar sin problemas sus duelos con Suiza, Gales y Turquía. La Bélgica de Lukaku y de Roberto Martínez doblegará a Dinamarca, Rusia y Finlandia, pues no hacerlo sería una gran sorpresa.

De relleno el Grupo C, en el que todo lo que no sea el éxito de Holanda tendría carácter de maracanazo. Inglaterra lidera el Grupo D, pero cuidado con la competitividad de los croatas, la rivalidad con Escocia y esa incógnita que suelen ser los checos. Y España en el E inmersa en un grupo con aristas y... la sombra del bichito. A ver si el lunes en la Cartuja no se nos resiste Suecia, que quien da primero da dos veces o más. Mañana se alza el telón, con retraso pero bienvenido.