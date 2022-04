RB Leipzig - Atalanta: Duelo de Champions en la Liga Europa

RB Leipzig y Atalanta, dos conjuntos que comenzaron la temporada en la Liga de Campeones y que tuvieron que 'pasar' a la Liga Europa, abren este jueves una confrontación que avecina espectáculo y emociones ante la apuesta futbolística que presentan.

Sobre el papel, es la eliminatoria estrella de la parte baja del cuadro. El ganador se enfrentará al vencedor del duelo entre las dos grandes revelaciones, Sporting Braga y Rangers.

El Leipzig enfoca estos cuartos de final en un buen momento, tras haber goleado al Borussia Dortmund por 1-4 en la última jornada de la Bundesliga y en medio de una racha que lo ha llevado a remontar posiciones tras un mal comienzo de temporada.

Ahora el Leipzig está otra vez en las casillas que dan la clasificación para la próxima Liga de Campeones y ha sido uno de los equipos que más en forma se han mostrado en Alemania desde que empezó la segunda ronda de la Bundesliga.

Con el francés Christopher Nkunku en racha goleadora, el español Dani Olmo cada vez más en forma y un una linea defensiva que da garantías el Leipzig está soñando con su primer título.

La Bundesliga queda lejos, los 18 puntos que lo separan del Bayern son irremontables pero la Copa de Alemania, donde ya no están ni el Dortmund ni el Bayern, y la Liga Europa le dan esperanzas al equipo de Domenico Tedesco.

Tedesco suele jugar con una defensa de tres lo que le permite tener a dos carrilleros bastante ofensivos, uno de los cuales suele ser el Angeliño, todo un puñal por la banda izquierda.

Adelante Nkunku suele estar flanqueado por Dani Olmo y por el portugués André Silva, que todavía no muestra en el Leipzig la misma efectividad que tuvo en sus tiempos del Eintracht Fráncfort.

Mientras el Leipzig no tuvo que jugar los octavos de final por la suspensión de los clubes rusos (su rival era el Spartak Moscú), el Atalanta se deshizo de otro equipo alemán, el Bayer Leverkusen, al que ganó los dos partidos.

Los hombres que dirige el italiano Gian Piero Gasperini, que perdieron ante el Nápoles (1-3) su último encuentro liguero, están séptimos en la tabla, fuera de puestos europeos para la próxima campaña. Levantar este título es el camino más corto para disputar Liga de Campeones la próxima temporada, ya que este año el cuarto puesto se antoja, como poco, complicado, a ocho puntos de distancia a falta de siete jornadas para que finalice el campeonato doméstico italiano.

En el horizonte, la que sería la primera semifinal de la historia del conjunto de Bérgamo (Italia, norte) en Europa desde que se crease la competición. La última vez que acudió a unas semifinales, fue en la temporada 1987/88, en la extinta Recopa de Europa.

La 'Dea' suena, junto al propio Leizpig y al Barcelona, como uno de los favoritos para ganar el torneo europeo. Y, aunque este año no ha desplegado su mejor versión en el césped tiene motivos para creérselo.

Gian Piero Gasperini revolucionó desde su llegada el equipo, y lo convirtió en un nombre imponente en el viejo continente. Su estilo vistoso en ataque le hizo ganarse adeptos, pero su inicial falta de contundencia atrás no acabó de convencer.

Pero este Atalanta es ahora más sólido. Con el turco Merih Demiral, recuperado y previsto en el once inicial, liderando la defensa, el conjunto bergamasco ha ganado madurez atrás. En ataque sigue siendo un equipo alegre, pero la lesión del colombiano Duván Zapata les coartó en liga, algo que incluso provocó que el técnico plantease partidos sin delanteros puros, solo con centrocampistas.

Con el colombiano ya de vuelta, aunque seguramente no parta de inicio, el equipo sonríe. Su compatriota Luis Muriel, no atraviesa un buen momento. Solo ha anotado cuatro tantos en lo que va de temporada, por lo que su puesto en el once peligra. El marileño Jeremie Boga podría ser el elegido para la liderar la ofensiva con el ucraniano Ruslan Malinovsky.

Gasperini tratará de alargar la buena racha del club, conseguir la quinta victoria consecutiva fuera de las fronteras italianas -lo que fijaría un nuevo máximo en la historia de la entidad- y acercar a la 'Diosa' a unas semifinales históricas.