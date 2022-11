Ferran Torres ya sabe lo que su suegro Luis Enrique no le permitiría en un partido: Ponerse el chupete tras un gol

Las presencias del seleccionador nacional español, Luis Enrique, en la red social de Twitch en su labor como streamer siguen dejando perlas en cada una de sus intervenciones. Esta vez le ha vuelto a tocar a su yerno, Ferran Torres, delantero que mantiene una relación con su hija Sira.

Acompañado por uno de sus ayudantes, Luis Enrique no tenía problemas en contestar a una de las preguntas que le hacía uno de sus seguidores ("de un catalán desde Francia"), que se interesaba por su opinión acerca de si Ferran Torres hacía el gesto del chupete a la hora de celebrar uno de sus goles con la selección española.

"Si Ferran Torres marca un gol, me alegraré mucho, pero si hace el gesto del chupete lo cambio al momento y lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un estado, o un césped, ni vamos. Sólo faltaría, las bromas las justas".

Luis Enrique también fue preguntado durante su intervención por los piropos hacia una selección tan joven y el técnico asturiano no se cortó en su respuesta. "Las mismas críticas que recibes cuando pierdes, luego te elogian cuando ganas. Si son jóvenes y ganamos, qué maravilla, qué barbaridad, y si perdemos, cómo vienes con jugadores jóvenes. Antes de eso hay que decir si vienes con una corriente o con otra, porque si no, no tiene ningún sentido".

También se pronunció el seleccionador sobre la posibilidad de ponerle letra al himno: "Sería maravilloso, la verdad. Ya tiene la letra ésa de pumba, pumba, pumba, pachín, pachín, pachín, pero estaría muy bien que pusieran una letra que expresara bien la emoción que uno siente cuando escucha el himno de España. Pero aunque no tengamos letra, el himno siempre te pone la piel de gallina".