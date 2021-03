Fabián y la felicidad de volver a su casa

Fabián Ruiz, centrocampista del Nápoles, considera positivos los cambios de jugadores de Luis Enrique Martínez y que las puertas de la selección estén abiertas a cualquier futbolista que muestra un buen momento de forma, y aseguró que hace que todos estén "metidos" para dar su mejor nivel.

"Pensar que a cada convocatoria pueden venir diferentes compañeros te mete presión. Piensas que puede venir otro por ti y en España tenemos la fortuna de tener muchos jugadores buenos y el mister está dando oportunidades. Nos hace estar metidos, no venirnos abajo e intentar estar siempre en tu mejor momento para no quedarte fuera. Es un beneficio y una motivación personal", valoró en rueda de prensa.

Fabián entiende la preocupación que mostró Luis Enrique tras la agónica victoria en Georgia, pero dejó un mensaje de tranquilidad: "No sabría decir si la palabra es preocupado pero sí que hay que tener atención porque es un grupo con selecciones buenas que te ponen difíciles las cosas y hay que ganar".

"Nuestro objetivo es pasar como primera al Mundial de Qatar, donde hay que estar sí o sí. Hay que tener preocupación pero tranquilidad porque tenemos buena plantilla, estamos haciendo las cosas bien y esperamos ganar para estar en lo más alto", añadió.

Fabián vivió un momento especial este lunes en su regreso al estadio Benito Villamarín para entrenarse con la selección y también por jugar en Sevilla en La Cartuja. "Me siento como en casa, durante muchos años he permanecido aquí y me gustaría jugar con público porque la afición que tenemos es muy especial. Es una bonita experiencia estar con la selección en mi casa. Espero que pueda volver y sea con público", deseó.

España tiene aspectos a corregir ante Kosovo. Fabián admitió que no estuvieron "finos con la pelota" en Georgia y que les faltó "llegar arriba y aprovechar espacios", pero se quedó con la reacción de la segunda parte para "darle la vuelta al marcador".

"Nada más entrar al vestuario en el descanso el mister nos dio su charla y nos motivó, confiaba mucho en nosotros y sabía que íbamos a dar la vuelta al partido. Corrigió errores que estábamos cometiendo y salimos mucho mejor. Quisimos en todo momento ganar y al final llegó la recompensa", añadió.

Pese a que reconoció que el juego no está al nivel exhibido ante Alemania, se quedó con las ganas mostradas por el equipo para acabar remontado: "Estamos en buena dinámica aunque los últimos partidos no han salido como esperábamos. El equipo nunca se rinde e intenta sacar los partidos. En los próximos esperamos que se pongan las cosas de cara desde el principio".

Por último, mostró su deseo de disputar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos: "Jugar todas las competiciones sería bonito. Una Eurocopa con la absoluta o unos Juegos Olímpicos que todo jugador quiere jugar hay que valorarlo, pero no depende de mí. Ahora solo pienso en llevarnos los tres puntos ante Kosovo y después la Eurocopa. Jugarla por primera vez con mi país es lo más grande".