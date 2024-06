Jordan Díaz, campeón de Europa de triple salto en su debut con España

Jordan Díaz, con una marca de 18,18 metros, récord nacional, se proclamó campeón de Europa de triple salto en su primera competición internacional con España y destronó al portugués Pedro Pichardo, campeón olímpico y defensor de la corona continental que conquistó en Múnich 2022.

El concurso lo comenzó Jordan Díaz con un salto de 17,56 metros, cinco centímetros más que el portugués, también de origen cubano, Pedro Pichardo, campeón olímpico en Tokio 2020, mundial en Eugene 2022 y de Europa en Múnich 2022.

En el segundo salto tomó la delantera Pichardo, que llegó hasta los 18,04 metros, récord luso, una marca a la que Jordan Díaz se fue acercando. Primero con 17,82, después con 17,96 y en el quinto intento, con 18,18.

Sin margen de error, Pichardo afrontó el último salto pero se quedó en 17,92, lo que provocó el júbilo de Jordan Díaz, que tras ver el resultado del portugués cogió la bandera española y se acercó a celebrar el triunfo a la grada con el cubano Iván Pedroso, con el que entrena en Guadalajara.

El bronce se lo llevó el francés Thomas Gogois con 17,38 metros.

El pique con Pichardo

Con esta victoria, Jordan Díaz, a sus 23 años, destrona a Pedro Pichardo, referencia del triple con 30 años y ganador de seis medallas internacionales con Portugal y otras cuatro con Cuba.

Orígenes similares entre dos atletas cuya relación es inexistente y las tiranteces han saltado al ámbito público. "El campeón pasado fui yo. ¿18 metros?. El martes me esperas aquí y te respondo", le dijo tras la calificación a un periodista español en la zona mixta del Estadio Olímpico de Roma. Jordan, poco después, respondió: No nos llevamos nada bien, no nos llevamos nunca. Él es un poco peculiar, es lo que hay. Si salta 18 metros yo saltaré 18:01".

La medalla de Jordan Díaz es la séptima de España en estos Europeos de Roma tras el oro de Ana Peleteiro (triple salto), las platas de Paul McGrath (20 km marcha), Quique Llopis (110 vallas) y Mohammed Attaoui (800) y los bronces de Marta García (5.000) y el equipo femenino de medio maratón.

Nacionalización española

Jordan Díaz aprovechó una concentración de la selección cubana en Castellón, el 28 de junio de 2021, para desertar y posteriormente tramitar la licencia para competir por España cumpliendo los criterios obligatorios que exige World Athletics de llevar tres años sin competir a nivel internacional con el país de origen y tres años de arraigo en el país al que quiere representar.

El atleta de origen cubano no representa al país caribeño desde el Mundial de Doha en 2019, en el que fue octavo, pero la dilación en su condición de elegible hasta el 28 de junio de 2024 radicaba en el criterio de arraigo en España. Con el objetivo de estar en Roma pidió a la RFEA que solicitase un adelanto de tres semanas a World Athletics que el organismo que preside Sebastian Coe atendió, dando el visto bueno el pasado 29 de abril.