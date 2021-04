Juan Cala da explicaciones tras la jugada con Diakhaby: "Nunca le he dicho 'negro de mierda'

El jugador del Cádiz Juan Cala se ha defendido de las acusaciones racistas que ha recibido y se ha reiterado en que "nunca le dije negro de mierda" a Diakhaby en el partido frente al Valencia.

El central del Cádiz dijo que emprenderá acciones legales contra el presidente del Valencia y contra todo aquel que haya atentado contra su honor, porque nunca dijo semejantes insultos y que está en "estado de shock" desde el domingo y se le está acusando de algo que no es.

Arropado por parte de la plantilla del Cádiz durante la rueda de prensa, Cala agradeció a quienes le han apoyado en lo que considera "un linchamiento" en el que ya se le ha condenado sin juicio previo y sin escuchar su versión de los hechos.

"Ningún compañero que haya estado conmigo puede acusarme de lo que se me está acusando en toda mi carrera deportiva", dijo Juan Cala, que afirmó no haber pegado ojo desde el domingo, pero que el presidente del Cádiz le calmó para que no saliese en caliente a hablar con los medios.

El defensa pidió respetar la presunción de inocencia ante el linchamiento sufrido en las últimas 48 horas y a los jugadores del Valencia les diría lo que es y hace como persona para demostrar que ni es ni nunca ha sido un racista.

DIRECTO | Rueda de prensa de Juan Cala https://t.co/N2XGpovtbB — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 6, 2021

Diakhaby también da su versión

El central del Valencia Mouctar Diakhaby dio este martes su versión de lo ocurrido el pasado domingo en el campo del Cádiz y reiteró que, tal y como le trasladó al árbitro, un jugador local le profirió un insulto racista y desveló que compañeros de éste trataron de que volvieran al terreno de juego ofreciendo la posibilidad de que Juan Cala se disculpara.

" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

“En Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta y sus palabras son ‘Negro de mierda’. Eso es intolerable, no puedo consentir eso. Todos visteis mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y tampoco en el fútbol que es un deporte de respeto”, explicó el jugador francés en un video publicado en sus redes sociales.

“Yo y mis compañeros decidimos irnos al vestuario. Fue una buena decisión. Luego nos preguntó un jugador de ellos a un jugador nuestro si volveríamos al campo si Cala se excusaba. Dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte y pasar así”, apuntó.

Diakhaby dijo encontrarse ya bien pero también que el insulto le dolió “muchísimo”.

“Es la vida y hay cosas así en la vida. Espero que la Liga va a hacer cosas y soluciones para tener pruebas y que se vea y se aclare y ya está” señaló el central, que agradeció la respuesta de su equipo.

“Quiero dar las gracias al Valencia, a mis compañeros y a los entrenadores por la solidaridad, el cariño y el apoyo que me han dado y a toda la afición”, concluyó.

Cala y Diakhaby protagonizaron un lance en el partido entre el Cádiz y el Valencia que concluyó con la retirada a los vestuarios en el minuto 32 de los futbolistas del Valencia tras un intercambio de palabras entre los dos jugadores y una tangana.

El árbitro David Medié Jiménez amonestó al central francés con amarilla y también advirtió al defensa del Cádiz, tras lo que Diakhaby continuó dándole explicaciones al colegiado sobre lo ocurrido, hasta que todos los jugadores del Valencia decidieron irse a los vestuarios, aunque regresaron 25 minutos más tarde.