Fallece Juan de Dios Román

Juan de Dios Román, ex seleccionador nacional y expresidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), falleció este sábado a los 77 años en Madrid como consecuencia de un derrame cerebral.

"Juan de Dios Román, ex presidente de la Federación Española de Balonmano y ex seleccionador nacional ha fallecido esta noche a los 77 años a causa de un derrame cerebral que no ha podido superar. Una noticia que ha conmocionado por completo a la familia del balonmano y al deporte español y que nos sume en la más absoluta tristeza ante la relevancia que ha tenido la figura del emeritense a lo largo de la historia de nuestro deporte", informó la RFEBM.

Román, nacido en Mérida el 17 de diciembre de 1942, permanecía ingresado desde el pasado martes en el hospital madrileño La Paz tras sufrir un derrame cerebral irreversible. Entrenador, seleccionador, presidente de RFEBM, Juan de Dios Román lo fue todo dentro del balonmano español.

Una figura imprescindible para comprender el desarrollo en España del balonmano, un deporte al que, como recalcó la RFEBM, Juan de Dios Román "cuidó y mimó en cuerpo y alma durante medio siglo". "Toda una vida dedicada al balonmano, al que cuidó y mimó en cuerpo y alma durante medio siglo, siendo parte fundamental del desarrollo y posterior éxito de nuestro deporte en España”, recordó la Federación.

Bajo su batuta como técnico, el extinto Atlético de Madrid, el club que dirigió durante quince años, se convirtió en 1985 en el primer equipo español en disputar la final de la Copa de Europa, en la que los rojiblancos cayeron derrotados ante la Metaloplastika de Yugoslavia.

Juan de Dios Román fue igualmente fundamental en los éxitos de la selección española, a la que dirigió durante dos etapas y con la que conquistó dos medallas de plata en los Europeos de España 96 e Italia 98, dos bronces en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sydney 2000, así como otro bronce en el Campeonato de Europa disputado en Croacia en el año 2000.

Posteriormente, Román ejerció entre los años 2008 y 2013 el cargo de presidente de la Real Federación Española de Balonmano, bajo cuyo mandato la selección española conquistó su segundo título universal en el Mundial disputado en España en 2013.

Sin embargo, Juan de Dios Román, que luchaba contra un cáncer desde 2017 como él mismo anunció a comienzos de 2019, nunca se desvinculó del balonmano y participó en un sinfín de charlas, ponencias y coloquios en los que desplegó toda su capacidad didáctica para transmitir la pasión que sentía por este deporte.