Juan Ramón, nuevo entrenador del Gerena.

El CD Gerena ha anunciado la contratación de Juan Ramón Martín como nuevo entrenador en sustitución de Alejandro Álvarez, que esta semana ha dejado su cargo tras acordar con la directiva del club minero su salida de la entidad después de los últimos malos resultados obtenidos. El Gerena milita en el subgrupo B del grupo X de Tercera División y ha perdido sus dos últimos encuentros ante Utrera (1-0) y Pozoblanco (1-2), derrotas que precipitaron el cambio en la dirección del equipo.

Juan Ramón Martín, ex entrenador y ex director deportivo del Ceuta, también ha dirigido al Écija, los dos equipos en los que militó como futbolista en activo, al igual que en el Sevilla, aunque no llegó a jugar en Primera División con la camiseta nervionense.

El Gerena ocupa actualmente el octavo puesto del subrgrupo 10B con 20 puntos, aunque sólo está a cuatro del play off de ascenso, su objetivo desde el inicio de temporada y para el que se reforzó en enero con la llegada de futbolistas de la talla del extremo ex bético Altamirano o Alberto Castro, delantero que militó precisamente en el Ecija.

El Gerena suma 5 triunfos, 5 empates y 5 derrotas y su próximo partido es ante el colista La Palma el próximo domingo 7 de marzo. Juan Ramón tiene esta semana de margen para acoplar a su equipo, ya que en la jornada de este fin de semana en Tercera División sólo se disputan partidos aplazados a causa del Covid-19.