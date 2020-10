El Betis Futsal afronta su cuarto partido de la temporada este sábado a partir de las 12:00, de nuevo a domicilio, esta vez ante el Industrias Santa Coloma, después de estrenarse el martes en Primera División logrando su primer triunfo en la competición ante el Osasuna.

Por ello el técnico, Juanito Cupim, espera que sus futbolistas mantengan el nivel, ya que "a nivel mental el triunfo de la pasada jornada afecta es positivo". "Eso nos ayuda a afrontar la temporada como queremos", analizó el preparador, consciente de la exigencia física de estas semanas con doble jornada: "A nivel físico sabemos la dificultad de la liga de jugar prácticamente cada tres días. Casi no hay que entrenar, sino recuperar a los jugadores y preparar el siguiente partido. Eso es lo queme preocupa. A ver en qué punto de recuperación llegamos para un encuentro tan exigente como el que afrontamos", analizó.

El Betis sigue adaptándose a la nueva categoría tras perder con el Inter y rozar el triunfo en Zaragoza, antes de vencer el pasado. "Una de las teclas que tocamos es que ahora los rendimientos son rápidos. Ya vamos entrando en ritmo y cada día que pasa se ven mejoras. Del Zaragoza al Osasuna mejoramos en el ritmo de de competición. El equipo se ha dado cuenta de que la Primera División no es fácil, que es diferente a Segunda y se juega con otro ritmo y que debíamos subir nuestro nivel de intensidad para competir. Lo de Zaragoza fue un punto de inflexión", señaló Juanito, que añadió: "Los listones no los pongo yo. Yo exijo los listones y lo ponen los jugadores. Yo exijo el máximo y si dan el nivel del otro día de ahí no pueden bajar".

Respecto al rival apuntó que "es un equipo correoso y que compite hasta el final". "Será un partido parecido al de Osasuna, ante un conjunto agresivo e intenso, con una defensa individual fuerte y que domina la estrategia". Por ello, para el entrenador bético "lo primero es no cometer errores". "En la vida se vive con el error, pero deben ser no forzados. Si te los provoca el rival, no hay nada que hacer, pero si los provocas tú es un problema. Si tenemos dos ocasiones y enchufamos una y defendemos con la intensidad del otro día, tenemos muchas opciones", finalizó.