¿Unos Juegos en la India y en África?

El presidente del COE dijo que Madrid no podía "dejar de soñar con unos Juegos", pero que no se debía "marcar una fecha" porque primero "hay que recuperarla como sede de grandes eventos deportivos".

Añadió que "el compromiso que tenemos, y además estoy muy agradecido al alcalde de Madrid, es que se retomen las actividades de alto nivel en Madrid para intentar en un futuro, no en el 2036, optar a los Juegos".

En una de estas conversaciones discretas, el organismo internacional habría dicho al COE que Madrid tendría pocas posibilidades de hacerse con la sede de 2036, tal y como explicó ayer Alejandro Blanco, el presidente del comité español, en declaraciones a RAC1: "Nosotros (el COE) cuando hablamos con el COI de las posibilidades que había, nos dijeron que las posibilidades son de invierno. Están dados los juegos de París (2024), Los Ángeles (2028) y Brisbane (2032) y la recomendación que nos dijeron para los del 2036 es que Madrid no se presente".

Esa reunión será aprovechada con seguridad por el país anfitrión para acercar su proyecto, su país y su deporte a los miembros del COI, que ya no viajan a las ciudades aspirantes antes de votar la sede. Es más, no hay una competencia directa entre las candidatas. El COI negocia directamente y en secreto con las interesadas para después proponer a su asamblea la mejor opción.

La "recomendación" trasladada por el COI al Comité Olímpico Español (COE) para que Madrid no sea candidata a organizar los Juegos de 2036, desvelada por Alejandro Blanco, deja a la India, el segundo país más poblado del mundo, como el más abiertamente interesado en hacerse cargo de esa edición, aunque no el único.

Blanco pide que el sueño de Madrid continúe vigente

El presidente del COE, Alejandro Blanco, descartó ayer, por recmonedación del COI, la posibilidad de que Madrid presente una candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de 2036, en una entrevista en RAC 1. "He tenido varias reuniones con el alcalde de Madrid hablando de este tema y es una ciudad que debe intentar albergar los Juegos Olímpicos, pero no va a optar a los del 2036", sentenció Blanco, quine añadió que "todo el mundo tiene que tener tranquilidad" y que "el sueño de Madrid no debe desaparecer" para albergar en un futuro la cita olímpica.