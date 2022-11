Koke: "España es la mejor"

Koke Resurrección, centrocampista internacional del Atlético de Madrid, aseguró que "España es la mejor" del Mundial de Qatar 2022, con máximo respeto a todas las selecciones, pero sin miedo a enfrentarse a ninguna.

"Para mí, España es la mejor. Tengo unos compañeros espectaculares, una idea de juego con la que vamos a muerte con ella. Si no pensase que somos los mejores, no vengo a jugar un Mundial", afirmó en la rueda de prensa ofrecida en la Universidad de Qatar ante gran expectación de medios japoneses.

La mentalidad de la selección española la muestra el abatimiento general tras dejar escapar el triunfo ante Alemania. Koke lo explicó, con un análisis distinto tras analizar de nuevo el partido y ver las cosas buenas que hizo España para empatar.

"Nosotros queremos ganar todos los partidos, más ante una selección como Alemania, y después del partido era normal estar como estábamos tras tener el partido de cara. Hay ambición, queremos ganar todos los partidos y te vas cabizbajo, pero luego analizando te queda la sensación de que hicimos bien las cosas para ganar a una de las favoritas. Estamos con muchísimas ganas y energía para seguir haciendo las cosas que hicimos bien y mejorar las que no", valoró.

Para Koke, la fortaleza de la selección española parte de que todos tienen "la misma idea y mentalidad", aceptando cada uno de buen grado el rol que les da el seleccionador Luis Enrique Martínez.

"Los que salen de inicio abren el campo y los que entran desde el banquillo lo van a dar todo para estar al mismo nivel o mejor que los que empezaron. Es una fortaleza. Todos tienen mucho nivel y ganas de jugar, luego en función de cómo va el partido entra uno u otro desde el banquillo", explicó.

"Tenemos nuestra idea de juego y vamos a morir con ella. Con nuestra posesión, haciendo grande el campo, atacando rápido, dando pausa cuando hace falta. Hay selecciones espectaculares con grandísimos jugadores como Portugal, Brasil, Francia como actual campeona con Griezmann a grandísimo nivel y me gusta mucho Alemania que la daban por muerta y va a estar peleando por el Mundial", dijo en su análisis de candidatas.

Aunque aseguró que se sigue viendo joven, al lado de centrocampistas como Pedri o Gavi, Koke ya ejerce como veterano. "Me siento cómodo jugando en la selección, disfruto y aprendo mucho de mis compañeros y el seleccionador. Es una de mis virtudes, querer seguir aprendiendo con 30 años. Me sigo considerando joven, aunque muchos no lo crean. Ayudo en lo que se necesite, como titular, desde el banquillo o sin jugar".

"Los que somos más veteranos hemos pasado Brasil, que no pasamos del grupo, y Rusia, que perdimos en octavos tras momentos difíciles. Nos hace ayudar a los jóvenes con una energía tan buena. Todos enchufadísimos con energía nueva y ganas de competir, de demostrar al mundo quiénes son. Esa unidad hace que haya un grupo sano y fuerte que juegue quien juegue da igual. Luis Enrique lo está haciendo muy bien, con una idea de juego y todos nos sentimos importantes", agregó.

Por último, analizó el duelo que espera ante Japón en la tercera jornada del Mundial. "Los vimos ante Alemania, trabaja muy bien, ordenada, junta, con mucha gente atrás pero que sale con mucha energía, con gente muy rápida. Creo que va a ser parecido porque les fue bien y ganaron el partido. El fuerte es el bloque, su orden".