¿Alguien quiere la cuarta plaza?

El cuadro donostiarra no conoce la derrota con Imanol Alguacil como técnico, y ha sumado 15 puntos, con cuatro victorias y tres empates, en los siete partidos que ha dirigido. Con la recuperación de Imanol para el banquillo –ya finalizó en el mismo la pasada temporada– ha vuelto la mejor versión realista, con Oyarzabal, William José y Januzaj marcando las diferencias y sin que, por ahora, se note la ausencia por lesión de Illarramendi.

Una trayectoria a la que no se vislumbra final

A Joaquín Sánchez Rodríguez (21-07-1981, El Puerto de Santa María) no hace falta presentarlo. 505 partidos en la Liga cumplió el verdiblanco ante el Alavés, lo que lo igualó con Xavi Hernández en el registro histórico. Y los años no pasan por el portuense, que volvió a dar un recital pegado a la cal de la banda derecha, aunque sus centros no hallasen rematador.

Números en la Liga

17 partidos (10 de titular)

917 minutos

2 goles

9 tiros (9 a portería)

26 regates