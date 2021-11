Derrota del Ciencias en Valencia en un partido de menos a más (29-19)

El comienzo del encuentro fue un toma y daca entre ambos conjuntos. El partido era disputado con continuas indisciplinas en los equipos. En el 5' inauguraron el marcador del Pantera los abejorros tras un error en la patada defensiva científica, buena jugada de los locales que culmina Cabale entrando en segunda cortina y ensayando. Transformaba Sorribes.Respondió el Ciencias Enerside en el 10' con el ensayo de Franco López sobre el banderín derecho tras una buena jugada científica abriendo el balón de lado a lado, Transformó Comrac Fox igualando el luminoso.A partir de ahí el monólogo de la primera parte correspondió a los de naranja, los de Mazo no conseguían tener el oval, la touche era un problema, salía por sangre Franco López, se lesionaba Sergio García. Les Abelles jugando de manera parecida con fases de delantera y abriendo el balón a la tres cuartos donde se incorporaba algún tercera línea consiguieron abrir brecha en el marcador con los ensayos de Orbaneja en el 27' y de Vila en el 34' que transformaba Sorribes. Con el resultado de 19-7 llegaba el descanso.A los 10' del comienzo de la segunda parte una patada defensiva de Clement Gasca en la propia 22 era taponada por Bianco que recogía el rebote y ensayaba bajo palos. Transformaba Sorribes.Tras el paso por vestuarios el Ciencias Enerside había cambiado la cara, la entrada de Cocó Roldan le daba otro aire al equipo, tenían la posesión y se jugaba en campo valenciano pero no se sabía definir en los últimos metros, demasiado errores. Pasaban los minutos y el dominio no se reflejaba en el marcador.Fué en el 76' cuando llegó el ensayo de Romo que transformaba Cormac. Quedaba tiempo para buscar el bonus defensivo pero de nuevo un error defensivo, dejaba suelto el balón en el centro del campo para que Ozu consiguiera el drop. Con el tiempo casi cumplido Vincent O´Brien conseguía ensayar dejando el marcador definitivo en 29-14.