Quién es Lia Thomas, la nadadora trans que ha sembrado la polémica en el deporte estadounidense

Lia Thomas se ha vuelto famosa por su victoria en la División I de la NCAA de la natación. Su victoria ha sido aplastante respecto a sus competidoras, algo que podría ser totalmente normal y lógico, aunque hay un detalle que ha vuelto el caso en algo más que deportiva: Lia Thomas es una deportista transgénero.

Lia Thomas nació hace 22 años bajo el nombre de William y no fue hasta 2018 cuando comenzó a identificarse como mujer. En esos tiempos, ya competía en las categorías inferiores de natación masculina. Para iniciar su tratamiento y poder competir contra mujeres, Lia Thomas inició un proceso hormonal para reducir su grado de testosterona a lo exigido por el Comité Olímpico Internacional, por debajo de 10 nanomoles.

Lia Thomas spent 21 years of his life as a man. He started competing against women in swimming this year and became a national champion.Our daughter’s sports are not a plan B for failed male athletes. pic.twitter.com/Lbtos3Ut6g