Real Madrid - PSG: horario y dónde ver por TV el partido de los octavos de la Champions League

Real Madrid y PSG se enfrentan en el Santiago Bernabéu en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El equipo parisino llega al encuentro con ventaja tras el gol anotado por Kylian Mbappé en el minuto 94 de juego.

Durante el partido de ida el nombre propio del Real Madrid fue Thibaut Courtois. El portero belga realizó 7 paradas durante el encuentro, incluso paró una pena máxima lanzada por Lionel Messi en la segunda parte.

El Real Madrid llega al partido de vuelta plagado de bajas en su once. Tanto Casemiro como Mendy no podrán formar parte del encuentro. Ambos jugadores cumplen ciclo de amonestaciones y volverán tras el partido de vuelta de octavos de final, en caso de que se clasifique el equipo español. Esto se suma a la lesión de Toni Kroos durante la semana pasada. El mediocentro alemán será duda hasta última hora para el trascendental partido del miércoles.

Por parte del PSG, Sergio Ramos no podrá estar disponible para Mauricio Pochettino. El jugador de Camas no podrá enfrentarse a su ex equipo, al igual que ocurrió en el partido de ida.

Los que si llegarán al Bernabéu son los integrantes del temible tridente del PSG. Mbappé, Messi y un ya totalmente recuperado Neymar serán máximos candidatos para formar parte del once del técnico argentino. En el medio campo parisino estará Marco Verrati. El jugador italiano realizó una exhibición durante el partido de ida en el Parque de los Príncipes. El centro de la zaga volverá a estar ocupado por Marquinhos y Kimpembe.

Tras el enfrentamiento del miércoles uno de los grandes favoritos a esta edición de la Champions League se despedirá de la competición. EL PSG parte con ventaja tras el 1-0 cosechado en la ida. Sin embargo, el resultado se antoja algo corto tras las sensaciones del encuentro en el Parque de los Príncipes. El Real Madrid, por su parte, se aferra a la épica de un Bernabéu que se volcará con el equipo para buscar la épica y dar la vuelta a la eliminatoria.

Horario y dónde ver el Real Madrid - PSG

El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League se juega en el Estadio Santiago Bernabéu el 9 de marzo a las 21 horas. El encuentro se podrá seguir a través del canal Movistar Liga de Campeones.