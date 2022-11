¿Cuánto cobran Maluma y los otros artistas que cantarán en la inauguración del Mundial Qatar?

Este domingo 20 de noviembre empieza el Mundial de Qatar 2022, el torneo deportivo de fútbol que reúne a las mejores 32 selecciones del mundo y muchos artistas han rechazado el ir a cantar por la ubicación del evento, aunque muchos otros han aceptado ir, aunque ¿por cuánto dinero?

Algunos de los artistas que han aceptado ir son Maluma, Jason Derulo, Calvin Harris, Black Eyes Peas, Omar Montes, Nicki Minaj y Robbie Williams. En cambio, otros muchos artistas han rechazado la oferta por el hecho de que el Mundial 2022 se celebra en Qatar, un sitio donde es bien sabido que no se respetan los derechos humanos. Un ejemplo es el de J Balvin, quien ha sido el último en borrarse del Mundial de Qatar. Otros artistas que se han negado a ir son Shakira, Dua Lipa y Rod Stewar, quienes se negaron aun teniendo una oferta sobre la mesa de aproximadamente un millón de euros.

Los artistas que sí han confirmado van a por todas, algunos incluso promocionando el evento en sus redes sociales, como es el caso de Maluma, quien ha obtenido muchas críticas por esto, aunque también otros mucho que le apoyan. "Colombia sí va al Mundial, ya nos vemos Qatar. ¡Que viva la fiesta del fútbol!". Así promocionaba el cantante el evento por su red social de Instagram. Sus seguidores no se han quedado atrás comentando la publicación: "Pues es una pena que contribuyas a dar publicidad a un país donde no se respetan los derechos humanos" comentaba una seguidora. Aunque también ha obtenido mucho apoyo: "Hay que entender que para Maluma y para cualquier artista esta oportunidad es un sueño cumplido y que tampoco está en manos de Maluma que cambien las reglas de un país", comentaba otro seguidor en la publicación.

Todavía hay artistas que aunque estén llamados para asistir, todavía no se han pronunciado al respecto. Este es el caso de artistas como Chanel.

¿Cuánto cobrarán los artistas que sí han decidido asistir al Mundial Qatar 2022?

Primero debemos saber que habrá dos tipos de conciertos, los públicos y los privados. Los conciertos públicos serán pagado por el Gobierno.

En cuanto a la cantidad que se les va a pagar a los artistas que dan conciertos privados: Calvin Harris ha aceptado por una cifra de 290.000 euros; Jason Derulo obtendrá una cifra de 300.000 euros; Maluma cobrará 300.000 euros también; la cifra de Black Eyed Peas aumenta a los 450.000 euros. Todavía no se sabe nada de cuánto cobrarán los artistas a los que pague el Gobierno por conciertos públicos.

Karina, la conocida cantante y actriz española, se ha pronunciado y ha dado su opinión acerca de si los artistas españoles deberían ir o no al evento. Según ella: "Tengo el corazón muy partido. Se puede ir a cantar, pero todo el dinero que ganen lo deberían donar. Yo no iría. O iría, pero haría lo que te digo, y no lo digo por quedar bien, lo digo de corazón".