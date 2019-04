Blanca Manchón vivió hoy una de las jornadas más complicadas desde que empezara el Campeonato de Europa RS:X, que se celebra en la Bahía de Palma, y en el que participan más de 300 especialistas de todo el mundo. En un día con tres mangas la regatista hispalense firmó un vigésimo noveno puesto (su descarte), un décimo y un decimocuarto que le valieron, sin embargo, para continuar subiendo posiciones en la general y se sitúa ya en décima posición, octava entre las europeas.

"El día ha sido un poco caos porque, aunque hubo viento en todo momento, era muy racheado", comentaba la sevillana tras salir del agua. Y añadió: "No he disfrutado nada, porque iba sufriendo pendiente del manejo de la tabla y a la vez viendo la estrategia que iba a tener que seguir, así que me agobié un poco. Noto que me faltan todavía muchísimas horas de entrenamiento en estas condiciones", explicó.

A pesar de todo, Manchón se siente "contenta dentro de las pocas buenas sensaciones que he tenido en el agua" y con fuerzas para afrontar mañana as últimas mangas antes de la gran final del sábado. Aunque también es consciente de que el pase a la Medal Race estará reñido: "El nivel es espectacular, todas van bien. Parece un Mundial".