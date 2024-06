Las molestias en el aductor impiden a Maribel Pérez acceder a la final del 100m

Maribel Pérez, mermada por unas molestias en el aductor que no le permitieron dar su máximo, no ha logrado clasificarse para la final en la prueba de 100 metros en el Europeo de Atletismo que se está disputando en Roma desde el pasado viernes. La velocista, especializada en las pruebas de 60 y 100 metros, y que buscababa volver a una final europea dos años más tarde, no podrá pelear por las medallas esta misma noche a partir de las 22:53, horario fijado por European Athletics.

La atleta andaluza y número 25 del ranking europeo partía desde la calle 3 con un vendaje blanco en la zona del abductor de su pierna derecha. Con una lluvia cada vez más incesante en la capital italiana, la segunda serie de semifinales fue liderada por la británica Dina Asher-Smith, poseedora de la mejor marca personal (10.83) de todas las participantes en el 100m.

A la final saltaban las dos mejores de cada una de las tres series (Q), además de los dos mejores tiempos del resto (q). La velocista sevillana sólo pudo acabar en el séptimo puesto, parando el cronómetro en 11.41, misma marca que hizo en la primera ronda tras una primera salida de tacos nula en la que fue amonestada por un temblor en sus piernas.

"Estoy agradecida con los servicios médicos de poder haber corrido esta semifinal", reconoció la sevillana al desenlace de la prueba, a lo que añadió que "no es la carrera que hubiera soñado pero con estas circunstancias es lo que ha tocado. Pennsando en París y también en el relevo".

Para acudir a la cita romana, última prueba antes de los Juegos Olímpicos, la atleta andaluza logró el 20 de mayo su segunda mejor marca de siempre (11.18), en el Mitin Internacional de Cataluña corrido en el estadio Joan Serrahima de Montjuic.

La que fuera galardonada como mejor deportista de Sevilla en 2022 continúa sin lograr la marca mínima necesaria en la prueba femenina de 100 metros dentro del período fijado -1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024- para entrar de manera directa en los Juegos de París, marca estipulada en 11.07. Curiosamente, la marca y récord personal que Pérez estableció el verano de 2022 en la pista azul del Estadio Enrique López de Nerja.

Maribel Pérez todavía con opciones de estar en los Juegos

Sin embargo, la atleta de 31 años CA Valencia tiene muchas opciones de acceder a la cita olímpica por la otra vía, la del ranking. Tanto en la prueba individual como en el relevo 4x100 junto a que empezará el próximo martes a partir de las 12:30 con la primera de las dos series. La final está programada para el miércoles a las 22:38 horas.