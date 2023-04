¿Quién era más franquista, el Real Madrid o el Barcelona?

La rueda de prensa ofrecida por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en la mañana del lunes para dar sus argumentos sobre el llamado Caso Negreira, en el que el club azulgrana está procesado por haberle pagado varios millones de euros al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ha derivado ahora hacia las acusaciones mutuas del club azulgrana y el Real Madrid sobre los favores durante el régimen de Franco.

Laporta abrió la caja de Pandora cuando acusó al Real Madrid de haber sido el club más favorecido por los árbitros y también por el antiguo régimen político durante los cuarenta años de dictadura. "El Real Madrid fue el equipo del régimen", llegó a apuntar el presidente barcelonista.

"Que este club (el Real Madrid) se persone y alegue que se siente perjudicado deportivamente en el mejor periodo del FC Barcelona me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes", aseveró Laporta, quien opinó que el club blanco históricamente "ha sido favorecido" por las actuaciones arbitrales.

Y, en este sentido, añadió: "Durante siete décadas la mayoría de los dirigentes del Comité Técnico de Árbitros han sido de forma ininterrumpida exsocios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid".

El vídeo del Real Madrid

La respuesta del Real Madrid no se hizo esperar y tuvo lugar a través de un vídeo emitido en su televisión en el que expone favores que recibió el conjunto azulgrana del franquismo. ¿Cuál es el equipo del régimen?, pregunta Real Madrid Televisión en el inicio del vídeo tras iniciarlo con las frases del presidente del Barcelona en la rueda de prensa ofrecida por el Caso Negreira.

En su defensa acude Real Madrid Televisión a hechos del pasado, como la inauguración del Camp Nou por el ministro general de Franco, José Solís Ruiz, en unas imágenes del Nodo en las que muestra la misa que se celebró en el césped del estadio del Barcelona, en la que sonó el himno de España.

También hace referencia el vídeo a las condecoraciones recibidas por Franco del FC Barcelona, que le llegó a entregar la insignia de oro y brillantes del club y lo nombró socio de honor en 1965, como muestra en fotografías.

Y acaba denunciando que "el Barcelona fue salvado tres veces de la quiebra con tres recalificaciones por Franco", muestra recortes de prensa de la época y a los jugadores del Barcelona escuchar un himno con el brazo derecho en alto. Recuerda los éxitos del club catalán en esta época, en la que "ganó 8 Ligas y 9 Copas del Generalísimo con Franco", quien recordó que el Real Madrid tardó quince años en ganar una Liga y que quedó "desmantelado en la Guerra Civil", con "jugadores asesinados, detenidos y exiliados".

El vídeo se cierra con una frase del presidente Santiago Bernabéu: "Cuando oigo que el Real Madrid es el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en quien lo dice".

La exigencia de la Generalitat

La Generalitat de Cataluña exigió este martes al Real Madrid que pida disculpas y retire el vídeo "indecente" de la televisión del club blanco que acusa al FC Barcelona de ser el equipo del régimen franquista, una "manipulación burda de la historia" que el gobierno catalán ha tildado de "ofensa, insulto" y "fake news".

Ese vídeo del Real Madrid ha provocado una contundente reacción por parte del gobierno catalán, cuya portavoz, Patrícia Plaja, ha sido preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu de la Generalitat. "El vídeo que ha difundido el Real Madrid es una manipulación de la historia tan burda que parece de manual. Es 'fake news' (noticia falsa) indecente", ha afirmado Plaja.

La portavoz ha recordado que no se trata de un vídeo de un usuario particular, sino "de una institución y un club con tantísima repercusión y seguidores", por lo que se le debe dar "la importancia que tiene, que no es poca".

"Es una irresponsabilidad, una ofensa y un insulto a las miles de personas que sufrieron el régimen franquista, también el FC Barcelona, empezando por el presidente de la época, Josep Suñol, que fue fusilado por el régimen y quizá el Real Madrid no lo recuerda", ha sugerido.

Por ello, el gobierno catalán ha considerado que "estaría bien que el Real Madrid retirase el vídeo y pidiera disculpas por haber traspasado una línea roja".

También sobre esta cuestión se ha posicionado a través de Twitter el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC). "Lectura recomendada", se ha limitado a escribir el dirigente catalán, compartiendo un hilo de artículos de la revista Sàpiens, entre ellos uno titulado "Franco contra el Barça".

También aparecen artículos sobre el fusilamiento de Suñol o incluso del presidente del Real Madrid Antonio Ortega, "asesinado por el franquismo en 1939", según la revista, que señala que "la diferencia con el Barça es que en Madrid, en lugar de reivindicarlo, lo ha borrado de la historia oficial del club. Lo rescatamos del olvido", apunta Sàpiens en el hilo.

La afición madridista en Londres

La afición del Real Madrid presente en Londres para el partido contra el Chelsea respondió a los ataques la víspera de Joan Laporta al club blanco con palabras como "segundones", "envidia" y "vergüenza, a la vez que alaba la respuesta de la entidad en forma de vídeo.

Los aficionados del Real Madrid que se han desplazado a la capital inglesa para la vuelta de cuartos de final contra el Chelsea poblaron algunos de los escenarios más turísticos de Londres, como el Big Ben, donde criticaron duramente las palabras de Laporta, que en una rueda de prensa sobre el caso 'Negreira' tachó al Real Madrid de 'equipo del régimen'.

"No damos crédito. Nos atacan a nosotros para que la gente no hable de lo suyo. Es una vergüenza", manifestó Juan. "Indiferencia total. Son segundones. Es lo que les pasa, que tienen envidia", añadió Javier. "Para que te hagan caso tienen que hablar del más grande", aportó Jaime.