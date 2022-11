Mateu Lahoz: "Vivo cada partido como una experiencia única"

Antonio Mateu Lahoz (Valencia, 1977) afrontará en Catar su segundo Mundial, un hito al alcance de muy pocos árbitros a lo largo de la historia. Nacido en el pequeño municipio valenciano Algimia de Alfara, el colegiado internacional presume de raíces y de cómo afronta esta nueva oportunidad. "El fútbol me ha ayudado mucho a conocer mundo, personas y experiencias inolvidables. Por ello vivo cada partido como una experiencia única, con plenitud", explica rodeado de naranjos, su hábitat natural. El árbitro internacional ha explicado que sus primeros recuerdos del fútbol fueron "gracias a mi hermano, ya que él coleccionaba cromos del Mundial 82". Con 5 años, Mateu asegura que ya "conocía a Kempes".

Con más de 15 años de experiencia en el fútbol profesional, tiene muy claro cómo es la profesión a la que ha dedicado su vida. "Los árbitros de futbol no podemos tener malos días… a mí me toca liderar un equipo y hacerlo en plenitud de condiciones. Los árbitros no tenemos pasado, ni futuro, solo presente que es el próximo nombramiento".

Y sentencia: "El móvil de un árbitro, cuando hay un error, tiene muchos menos wasaps". Además, el valenciano reconoce que cuándo en un partido "ha habido muchas jugadas grises me cuesta mucho conciliar el sueño". No se sabe cómo durmió aquel día que expulsó a Canales en Cádiz por protestar, pero el árbitro ha admitido que está tranquilo en los partidos: "Al principio de mi carrera me tensionaba más".

Mateu Lahoz afronta su segundo Mundial, un mérito al alcance de muy pocos. "Ni llegue a soñar el primero, ni sueño con el segundo". Respecto al Mundial de Catar, tras su experiencia en Rusia hace cuatro años, Mateu Lahoz llega dispuesto a aprovecha al máximo la gran cita del fútbol mundial. "Es indescriptible y algo que no puedes ni soñar... es una nueva oportunidad para disfrutarla sabiendo la responsabilidad que tenemos, que representamos a un país. La experiencia va a ser un grado, ya nos hemos vacunado. Me voy a Doha con toda la ilusión del mundo", destaca.

El de Algimia de Alfara llegará a la cita con su equipo habitual: "Es un tesoro poder llevar a Pau y Rober, es mi equipo de siempre." Será el único árbitro español en el césped, puesto que el resto de la nómina de españoles que viajarán a Catar se sentarán en el VAR: De Burgos Bengoetxea, Martínez Munuera y Hernández Hernández. "El VAR es una increíble herramienta de ayuda, manejado por los tres compañeros que más he compartido en el último lustro".