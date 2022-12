Messi ya tiene a mano su sueño

Ocho años después tiene Argentina la posibilidad de campeonar y puede Messi hace realidad su sueño, ser campeón del mundo con su país. Tenían el obstáculo de Croacia, ese joven país que compite como el mejor y que siempre o casi siempre sabe a qué juega. Ayer no, ayer Croacia fue laminada aunque durante media hora vendiese caro su pellejo, pero es que enfrente tenía a un Messi empeñado en que su sueño se haga realidad.

Según va pasando la vida la impresión es que ambos entrenadores han logrado ese viejo deseo que, para todo técnico, consiste en trasladar la pizarra a la cancha. Nadie arriesga en este duelo, todos se miran a los ojos y nadie arriesga un adarme no vaya a ser que se le facilite la tarea al rival. Croacia tiene más tiempo la pelota, pero todo resulta inocuo de forma compartida, ya que romper una línea parece tarea imposible, claro que todo dura lo que dura y eso va a pasar aquí.

Ya se ha superado la media hora de juego cuando un pase vertical de Enzo Fernández coge in albis a los centrales para que Julián Ávarez se plante ante Livakovic y éste no tiene más opción que derribarlo. Ejecuta Messi y cuando los ajedrezados siguen restregándose los ojos, el propio Álvarez se saca de la manga un raid con el que se planta otra vez ante el indefenso meta croata. Dos a cero es un muro habitualmente, pero se empina aún más ante un equipo que no hace prisioneros.

A veinte minutos del final surge una genialidad del más genial de todos los geniales para que Álvarez haga el tercero. La jugada de Messi ya se hace sitio en lo mejor de los anales del fútbol. Y ahí, con ese rapto de genialidad se acaba la aventura croata y empezaba Argentina a soñar despierta. Encomiable la andadura balcánica y fantástica la sensación que desprende esa banda argentina que capitanea Lionel Messi, ese portento que ya tiene a mano el sueño de su vida.