Mo Katir, suspendido dos años

El español Mohamed Katir, subcampeón del mundo de 5.000 metros, fue suspendido este viernes por un periodo de dos años, hasta el 6 de febrero de 2026, por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) de World Athletics, que lo acusa de "una infracción derivada de tres fallos de localización (para controles antidopaje) en los últimos doce meses".

El castigo a Katir va desde 7 de febrero de 2024 al 6 de febrero de 2026 y, aunque el atleta español podrá recurrir al TAS, el sueño olímpico de París 2024 parece que se esfuma, sobre todo porque Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, dijo hace una semana que "un atleta con un proceso disciplinario abierto no sería elegible en ningún caso". La RFEA ya le había retirado su licencia.

Pero el corredor de Mula no ha dado positivo. Su sanción viene derivada de no haber podido ser localizado en tres citas durante los últimos doce meses en las que posteriormente debería haberse realizado controles antidopaje requeridos por World Athletics, de la que Chapado fue elegido vicepresidente el pasado verano en el 54 Congreso Mundial que se está celebrando en Budapest, y por la Agencia Mundial Antidopaje.

Katir siempre ha sido muy crítico con el dopaje. El atleta está dispuesto a llegar hasta el final para aclarar lo sucedido, aunque no parece que pueda contar con el apoyo de la RFEA. "Voy a proceder a defenderme en las instancias que sean oportunas, como no puede ser de otra forma", dijo cuando la suspensión era todavía provisional. "Considero que no existe una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses. En alguno de los fallos de localización reportados por parte de AIU, me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte".

"Es importante tener presente que no estamos ante un expediente de infracción de las normas de dopaje por el uso de sustancias o métodos prohibidos, ni siquiera por eludir controles de dopaje fuera de competición. Se trata de un simple expediente derivado de la cumplimentación de datos de localización en la plataforma ADAMS que ha podido generar fallos de localización", explicó.