Mónaco-Real Sociedad: El liderato pasa por el Louis II

La Real Sociedad juega esta noche (21 horas) un partido clave para poder quedar como primera de grupo y clasificarse de manera directa a los octavos de final de la UEFA Europa League. Una derrota en el Louis II podría hacer incluso que el conjunto txuri urdin caiga hasta la tercera plaza del grupo B, si el PSV gana al Sturm. Una victoria elevaría a los de Imanol al primer puesto.

Enfrente tendrá al Mónaco de Nico Kovac, equipo en el que destaca un joven Tchouaméni, que con solo 21 años ya está llamando la atención de los grandes de Europa. Juventud que comparte todo el conjunto, pues la edad media del plantel es de 24,5 años.

Aunque no esté pasando por un gran momento el Mónaco (acumula cuatro partidos sin conocer la victoria) es un equipo peligroso y será un rival difícil para la Real Sociedad. En la Liga francesa no ocupan los puestos altos: se encuentran el octavo a casi 20 puntos del PSG, el líder, pero en la Europa League aún no conocen la derrota y comenzarán el encuentro de esta noche en la posición más alta del grupo.

La Real llega con la racha de 17 partidos sin conocer la derrota y situada en Liga en la segunda posición, a solo un punto del Madrid. Imanol se ha llevado a Mónaco a todos los disponibles y solo se han quedado en San Sebastián Monreal y Carlos Fernández, que son baja por lesión. La vuelta de Illarramendi o Zubeldia son las más significativas para esta convocatoria, que no es solo para el partido de Europa League, ya que el grupo viajará directamente a Barcelona para el partido de Liga de este finde contra el Espanyol.

El Mónaco solo tiene dos puntos más que la Real así que los tres de hoy harían a cualquier equipo acabar la jornada como líder y depender de sí mismo en la última para terminar en esa posición la fase de grupo y acceder de manera directa a los octavos de final. Los segundos de grupo jugarán los dieciseisavos contra los terceros de Champions, donde el Borussia Dortmund, el Milan o el Benfica pueden ser algunos posibles rivales.

Alineaciones probables:

AS Mónaco: Nübel, Sidibé, Maripán, Disasi, Henrique, Diop, Martins, Tchouaméni, Fofana, Boadu y Volland.

Entrenador: Nico Kovac.

Real Sociedad: Remiro, Muñoz, Le Normand, Elustondo, Zaldua, Zubimendi, Silva, Merino, Oyarzabal, Januzaj e Isak.

Entrenador: Imanol Alguacil.

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaquia).

Estadio: El partido se jugará en el Stade Louis II a partir de las 21 horas y se podrá ver a través del canal Movistar Liga de Campeones.