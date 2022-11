El anuncio del Mundial de Qatar que convierte a las estrellas en personajes de Toy Story

El Mundial de fútbol da para mucho más de lo que sucede sobre el césped. Es un acontecimiento mundial que permite dejar volar la imaginación para hacer creaciones que están conquistando las redes sociales. Los anuncios de la selección argentina son un clásico en esta época, pero hay más. Y el spot que ha realizado B/R Football y que está causando sensación en las redes sociales es un claro ejemplo.

Para publicitar la cita qatarí han convertido a las estrellas del fútbol mundial en muñecos de juguetes que, como en la película Toy Story, toman vida cuando el niño abandona la habitación. El anuncio arranca con Cristiano Ronaldo y Messi en manos de un niño. Al salir éste de la habitación ven un balón y los muñecos van a por él.

Es un no parar de estrellas, desde Maradona (el único que no recupera la vida), cuya figura recuerda a la mítica acción de la Mano de Dios, a Neymar, quejándose de una entrada de Van Dijk, Halland metido aún en el envoltorio con la inscripción "The eliminated collection”, o Mbappé.

THE WORLD CUP IS HERE.Time to play 🤩 pic.twitter.com/zULYIdKfud — B/R Football (@brfootball) November 20, 2022

Por España la figura luce el número 21 de Dani Olmo, aunque poco se parece a él. También salen Hirving Lozano (México), Shibasaki (Hapón) o Bale (Gales) jugando al golf. El estadounidense McKennie hace magia con una bufanda con los colores de Gryffindor, mientras que Harry Kane lanza un penalti en un campo de subbuteo al larguero.

De ahí el balón golpea a una Copa del Mundo, que está a punto de caerse, aunque Cristiano y Messi aparecen para agarrarla, antes de que el niño vuelva a la habitación y los muñecos se queden quietos, estos últimos con su pose habitual cuando celebran un gol.