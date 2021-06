Lewandowski exige centrales más rudos que Laporte

Dos partidos y dos decepciones para la selección española en esta Eurocopa 2020. Los hombres elegidos, y defendidos como si los demás jamás hubieran visto un partido de fútbol, por Luis Enrique no pasaron del empate frente a Polonia, el mismo resultado, aunque con un gol, que frente a Suecia en el debut. España sigue dependiendo de sí mismo para su clasificación, pero no acaba de arrancar y su juego fue bastante decepcionante.

Laporte | Lewandowski le ganó por arriba como si se midiera con un jugador juvenil

Es tan bonito con el balón en los pies como blandito a la hora de peleárselo a los delanteros. Es verdad que es un defensa que se te mete por los ojos, porque tiene clase en los golpeos, pero después hay que chocar con los delanteros y Lewandowski se impuso a él como si jugara un profesional a un juvenil en el uno a uno.

Gerard Moreno | Sin hacer un partido perfecto sí recibió un castigo muy duro con el penalti

El delantero del Villarreal partió escorado a la banda derecha para desde ahí generar más fútbol que todos los futbolistas de ataque de la selección española. Le dio el pase del gol a Morata, le hicieron el penalti que después él no fue capaz de aprovechar y muchas cosas más. Pero el fútbol es así de cruel y quiso ajustar tanto el lanzamiento que se le fue al palo para afearle todo su trabajo.

Marcos Llorente | No es lateral derecho y se desperdicia ahí

Hay cosas que no pueden ser en el fútbol y por mucho que se empecine alguien en cambiar el rumbo es imposible. Marcos Llorente ha sido uno de los mejores centrocampistas de la Liga, casi delantero, pero no es lateral derecho. Sí para una contingencia, pero ubicarlo ahí por decreto no. Es incisivo, pero no llega a la línea.

Pedri | Se vio otra vez sobrepasado por el ritmo del juego

La titularidad de Pedri y, sobre todo, que jamás sea una de las opciones de cambio pese a su lastre físico es una de esas cosas complicadas de explicar. Cabe insistir en que el canario puede llegar a ser un futbolista superlativo, y pienso que lo será, pero su físico no le da aún para mantener un ritmo alto en el juego.