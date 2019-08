Oficial: El Sevilla Femenino acuerda la cesión de Cata Coll con el Barcelona

El Sevilla Femenino y el Barcelona llegaron a un acuerdo para la cesión de la guardameta Cata Coll por una temporada al conjunto de hispalense. A sus 18 años (23/04/2001), la jugadora mallorquina aterriza en Sevilla para completar una portería de total garantías con la llegada esta temporada de Sara Serrat y la continuidad una temporada más de Noelia Ramos.

Formada en la UD Collerense, llega a la capital hispalense una portera con gran proyección. Compañera de Olga Carmona en el último Europeo sub 19, Cata fue el verano pasado una de las capitanas de la sub 17 en un Mundial en el que obtuvo incluso el Guante de Oro. Ese mismo año logró con la sub 20 un subcampeonato del mundo en Francia, siendo titular a la edad de 17 años.

Cata atendió a los medios oficiales toda vez firmado su contrato de cesión, mostrándose satisfecha y agradecida por la oportunidad: "Es un orgullo. El Barcelona confía en que el Sevilla puede ser una buena opción para mí ya que es un gran club. Hay un gran equipo y podemos dar el callo en la liga". En esta misma línea, aseguro que es una oportunidad en su carrera, ya que de la mano del Sevilla podría producirse su debut en la recién renombrada Primera Iberdrola: "Este reto supone mucho. Al final es un paso más, un paso gigante porque pasas de Segunda a Primera, pero estoy con la máxima confianza ya que al final creo que es bueno para mí y ojalá pueda estar muchos años en Primera".