Partidos de hoy 30 de noviembre en el Mundial de Qatar: Argentina ante otro día decisivo

Intensa tarde de Mundial de Qatar la que nos espera este miércoles 30 de noviembre. Argentina, Polonia, Arabia Saudita y México pelearán por las dos plazas que dan acceso a los octavos de final desde el Grupo C. Todas las selecciones tienen opciones de clasificar o quedar eliminadas. Francia ya está clasificada en el Grupo D y buscará atar la primera plaza ante Túnez, mientras que Dinamarca debe derrotar a Australia para acompañar a Les bleus.

Túnez - Francia | 16:00 horas

El empate le otorga la primera plaza del grupo a Francia (y puede ser que hasta perdiendo), pero Mbappé, segundo máximo goleador francés en los Mundiales, quiere seguir sumando para superar en el futuro a Fontaine. Las opciones de Túnez son remotas. Necesita ganar y que Dinamarca y Australia empaten; o ganar y que Dinamarca lo haga por menos diferencia que ellos.

𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀𝙎 🔥 Direction les 8⃣es de finale de la Coupe du Monde 🇫🇷 #FiersdetreBleus #FRADAN pic.twitter.com/UEaUc1jlOG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 26, 2022

Australia - Dinamarca | 16:00 horas

No lograr el triunfo ante Túnez en la primera jornada le sitúa ahora a Dinamarca en la obligación de ganarle a Australia para pasar a octavos de final. El potencial danés es superior al del conjunto aussie, con Erikssen llevando la manija del equipo y Damsgaard rompiendo líneas en el ataque. Las opciones de Australia pasan por estar firmes en defensa y aprovechar la velocidad de Leckie y Goodwin para sorprender a la experimentada zaga danesa, liderada por Christensen y Kjaer.

Polonia - Argentina | 20:00 horas

Polonia vs Argentina. Lewandowski vs Messi. Sin duda alguna el partido de la jornada. A Polonia le vale el empate para estar en octavos. Y a Argentina también le valdría si en el otro duelo del Grupo C, entre Arabia Saudita y México, se produjera otro empate o una victoria de los de Martino que no supere el 3-0. Demasiados condicionantes para estar especulando, aunque por el estilo de juego de unos y otros todo apunta a que los polacos mantendrán su férreo sistema defensivo y la albiceleste se pondrá en manos del talento ofensivo de Di María, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y, como no, Messi, que no puede imaginar quedarse fuera a las primeras de cambio de su quinto Mundial.

2006 2022 pic.twitter.com/Am9oWAF3Y9 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 28, 2022

Arabia Saudita - México | 20:00 horas

Arabia Saudita, una de las revelaciones del Mundial, pretende dar el golpe definitivo para pasar a octavos y México sólo puede ganar para seguir teniendo opciones de clasificación, no dependiendo incluso de si mismos porque tienen la peor diferencia de goalaverage de todos los equipos implicados. La Tri necesita golear al conjunto árabe en caso de que Argentina le gane (o golee) a Polonia para superar a éstos en la tabla.

Horario y dónde ver los partidos del Mundial del 30 de noviembre

Todos los partidos del Mundial 2022 se emiten a través de DAZN y GolPlay (diales 57 y 58 de Movistar+), mientras que RTVE emitirá diez partidos de este primera Fase de Grupos, entre ellos el Polonia-Argentina de esta tarde.