Partidos de hoy 28 de noviembre en el Mundial de Qatar: La leyenda de Cristiano y el dominio de Brasil

La última jornada de la segunda ronda de partidos de la fase de grupos del Mundial de Qatar se presenta con cuatro partidos muy distintos. Al Camerún-Serbia, que abrirá la mañana, con ambos intentando engancharse a la competición tras perder en su debut, le seguirá el Corea del Sur-Ghana, que tiene visos de ser un canto al fútbol de ataque; ya por la tarde Brasil y Portugal se enfrentan a Suiza y Uruguay, respectivamente, con Neymar, lesionado, y Ronaldo, exultante tras marcar en el quinto Mundial de su carrera.

Camerún y Serbia perdieron sus respectivos partidos de primera ronda. Los africanos lo hicieron por la mínima ante Suiza y los serbios ofrecieron una buena imagen pero terminaron cediendo ante la calidad de Brasil. Ahora tienen en este duelo del lunes la oportunidad perfecta para engancharse al Mundial. La diferencia de calidad en la portería, con Milenkovic en gran estado de forma, puede resultar determinante.

El fútbol ofensivo está garantizado en el partido entre Corea del Sur y Ghana, selecciones que apurarán sus opciones de clasificación este lunes. Los asiáticos, liderados por Heung-min Son, rescataron un punto ante Uruguay, mientras que las estrellas negras acumulan más talento en sus filas con grandes conocidos de la Liga como Iñaki Williams, Thomas Partey o Mohammed Salisu.

