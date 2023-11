Paula Badosa ya se entrena en el Estadio de la Cartuja

El Estadio de la Cartuja ya acoge a las 12 selecciones nacionales que lucharán a partir del martes por el título de Campeonas del Mundo de las Finales de la Billie Jean King Cup by Gainbridge. Todos los equipos han realizado ya sus primeros entrenamientos en las instalaciones del Estadio La Cartuja de Sevilla, donde se han construido 5 pistas, cada una en una carpa individual.

El equipo español lleva entrenando desde el viernes con Paula Badosa a la cabeza. España debuta el miércoles ante Canadá a las 4 pm de la tarde.

Badosa ya manifestaba el viernes que se encuentra bien, aunque no está aún en su mejor forma. Badosa afirmó que está "con muchas ganas de comenzar" a competir en las finales de la Copa Billie Jean King, que se disputan desde el martes hasta el próximo domingo en Sevilla y reconoció que ha pasado "meses duros" debido a su lesión de espalda pero que, "al final", ha "podido llegar aquí".

En un encuentro con los medios organizado por Iberdrola, patrocinador de la selección española de tenis, y la Real Federación Española de Tenis (RFET), Badosa declaró a los periodistas que ya ha "probado las pistas" instaladas en el sevillano Estadio de La Cartuja para la considerada copa del mundo femenina y se ha "sentido muy bien".

"Han sido meses duros y, al final, he podido llegar aquí. Me estoy encontrando muy bien. Me gustaría llegar mejor, pero no hay dolor", resaltó la catalana, nacida hace 25 años en Nueva York aunque de origen gerundense, y número 2 del equipo español que capitanea Anabel Medina.

Sobre la opción de alternar el individual con el doble, Paula Badosa, actual número 67 del ránking mundial, explicó que primero tiene que "probar la espalda, a ver cómo responde", pero aseguró que va a "ayudar" en "todo lo que pueda" al equipo español, que completan Sara Sorribes, Rebeka Masarova, Cristina Bucsa y Marina Bassols.

Cuestionada por el calendario tan cargado de la temporada y las dolencias que genera, la catalana, quien por su lesión no ha jugado ningún torneo desde Wimbledon, el pasado julio, manifestó que "el tenis siempre ha sido un deporte muy exigente" y añadió: "hay muchas lesiones y eso debería cambiar un poco".

Respecto a las opciones de España de pelear por el título mundial en esta edición de la Billie Jean King, Badosa dijo que va a "tratar de jugar lo mejor posible" para que puedan "ganar el torneo". "Tenemos un buen equipo. Ojalá sea Sevilla sea una ciudad talismán", recalcó, al tiempo que advirtió sobre el potencial de los rivales de España en la fase de grupos al afirmar que "tanto Polonia como Canadá tienen grandes equipos".

Las 12 mejores selecciones del mundo se darán cita en la capital andaluza del 7 al 12 de noviembre para ver si Suiza revalida el título o alguna de las otras 11 naciones se alza con el trofeo de la Billie Jean King Cup by Gainbridge.