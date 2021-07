En el conjunto levantino tuvo su recorrido durante seis temporadas. Tras pasar varias lesiones de gravedad durante su carrera, el pasado ejercicio recaló en el Espanyol, club con el que disputó 2.210 minutos repartidos en 30 jornadas y anotando incluso dos goles en el año dl descenso del conjunto blanquiazul.

"Para mí el Sevilla siempre ha sido un club que me ha llamado la atención. Creo que es un club que tiene un gran potencial y con muchos recursos, que llama la atención por sí solo y además hay jugadoras de muchísimo nivel... Es un proyecto que me puede beneficiar y a nivel individual creo que puedo aportar algo para el crecimiento", indicó la defensa, que ve su fichaje como un gran paso en su carrera: "Está claro que he tenido años complicados, dos de los últimos bastante difíciles a nivel físico y emocional. Para mí es un paso importante tener esa continuidad y aumentar mi rendimiento tanto dentro como fuera del campo y creo que con Cristian Toro puedo llegar a alcanzar esa versión que necesito para alcanzar el máximo nivel".

La zaguera barcelonesa, de familia sevillana, comentó cuál cree que debe ser el reto a nivel colectivo: "El objetivo que está claro es que hay que competir absolutamente todos los partidos. Creo que el equipo va a dar para eso, viendo la plantilla y el rendimiento del año anterior creo que este Sevilla puede competirle a cualquiera". Y ya para cerrar, se refirió a su momento personal: "Creo que llego en un momento bastante maduro y estable sobre todo a nivel emocional, las experiencias que he pasado me han hecho evolucionar y tanto a jugadoras jóvenes como a no tan jóvenes, tener ese punto de vista y esa perspectiva de valorar todo tanto como lo valoro ahora creo que puede ser positivo dentro del vestuario. Tengo toda la intención de volver a sentirme tan intensa, tan agresiva y tan contundente como lo he sido siempre".