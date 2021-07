Rahm encabeza el quinteto español

El golfista vizcaíno Jon Rahm llega a The Open Championship, el cuarto y último grande del año, que se disputa esta semana en Royal Saint George's, en la costa sureste de Inglaterra, entre los claros favoritos a la victoria.

"La última vez que estuve aquí fue en el 2009", dijo Jon Rahm sobre su estreno con 14 años en los links, los campos naturales a orillas del mar, en este mismo recorrido. "He cambiado mucho como jugador y sobre todo mi conocimiento del juego links. Fue mi primera experiencia en un campo como este. Lo que ha cambiado es que cada vez me gusta más jugar aquí", comentó animado el golfista de Barrika.

"Hoy en día se habla mucho del campo que se ajusta más a un jugador y eso me cabrea bastante. Como golfistas tenemos que ajustarnos al campo y a las condiciones, que es lo que he hecho toda mi vida: hacer las menos posibles con lo que tienes ese día", comentó Rahm, quien viene de conquistar el primer US Open para el golf español en Torrey Pines, un campo a orillas del Pacífico de Estados Unidos.

"Hay que amoldarse y crear tu propia estrategia. Creo que es la razón por la que he jugado bien en muchos campos diferentes. Me ajusto al campo y a las condiciones. Si vengo aquí y la voy pegando alta igual no termino el torneo", explicó sonriente sobre la estrategia en un campo donde hay que rodar la bola y jugar con las ondulaciones.

La victoria de Rahm en Torrey Pines en junio y su alternancia entre el primer y segundo puesto del ranking mundial en los últimos meses han generado enormes expectativas para el golfista de 26 años.

"Ahora lo siguiente es a ver si uno gana dos grandes seguidos. Al final es bueno, sería bonito escribir la historia de alguien que ha ganado dos Open seguidos", dijo Rahm sobre la posibilidad de repetir la hazaña del estadounidense Tiger Woods, que ganó el US Open y el British Open (y el PGA Championship) en 2000.

"Es algo que no suele pasar y es algo único por lo que el golf es tan diferente. Sería un honor ser el primer español que gana dos grandes en un año y poder ganar un Open desde el último de Seve", comentó Jon Rahm recordando las tres victorias del difunto Severiano Ballesteros en 1979, 1984 y 1988 y la ambición de que otro español gane la jarra de clarete 43 años después.

"No creas que no lo tengo en mente. Soy bastante ambicioso y sí que está en mente. Lo único bueno de haber ganado un grande es que las expectativas cambian un poco. Por lo menos he ganado uno y ahora vamos a por el siguiente", dijo Jon Rahm, que va jugar su quinto Open Championship esta semana.

Otro español ganador de un grande, el castellonense Sergio García, campeón del Masters de 2017, se estrenó en esta competición en 1996 con 17 años en Royal Lytham & St Annes, la sede de dos de las victorias de Seve Ballesteros (1979 y 1988). A sus 41 años, García juega esta semana su 24º Open Championship, en el que ha terminado 10 veces entre los diez primeros.

El golfista madrileño Gonzalo Fernández Castaño, coetáneo de García, disputa esta semana su séptimo Open Británico tras superar una de las pruebas clasificatorias en Inglaterra.

Por su parte, el grancanario Rafa Cabrera Bello ha jugado todos los Open Championship desde 2012, y su mejor resultado fue un empate en el cuarto puesto en 2017 en Royal Birkdale.

El cacereño Jorge Campillo, que juega su tercer The Open, completa el quinteto de españoles en el cuarto grande del año.