Ranchero mete al Utrera en el 'play off' de ascenso (0-4)

El Utrera aprovechó la ocasión que le daba la repesca de la liguilla intermedia en el grupo X de Tercera División en esta segunda fase y estará por tercer año consecutivo en el play off de ascenso a Segunda División B. El equipo de Jesús Galván, que ganó por 0-4 en Los Barrios, amarra una de las dos plazas que se jugarán una plaza de ascenso con los cuatro equipos procedentes del play off por el ascenso que no logren una plaza directa, es decir los equipos que se clasifiquen del tercero al sexto en esta tabla, que actualmente ocupan Xerez CD, Ciudad de Lucena, Ceuta y Puente Genil (Xerez DFC y San Roque de Lepe ocupan plaza de ascenso directo).

Tres goles de Ranchero y uno de Ekedo en propia puerta dieron al Utrera un sonado triunfo que, unido a la derrota del Córdoba B en Rota (3-2) mete a los de Galván en esta posibilidad de repesca.

En esta misma tabla el Antoniano, que no se juega nada, empató 2-2 con el Pozoblanco.

Por su parte, en la lucha por evitar el descenso, todos los partidos se juegan por la tarde, salvo el Conil-Sevilla C, suspendido por Covid-19. El mejor clasificado de los restantes, el Gerena, descansa por calendario, mientras que el Lebrijana y Castilleja (19:00) se miden en casa del primero en un partido ya dramático para los de Falete.

Igual le ocurre al Coria, que visita al Arcos (17:00) con la necesidad también de sumar y confirmar la reacción llevada a cabo desde la llegada de Puma, quien logró la primera victoria la semana pasada.

Por último, el Cabecense recibe a La Palma (19:00) también con la esperanza de salir de la zona de descenso.