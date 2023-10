El Real Ciencias obtiene una clara victoria en Pozuelo (12-57)

Rotundo triunfo del Real Ciencias en su visita al Pozuelo Rugby Unión, un equipo que fue claramente inferior a la escuadra entrenada por Manu Sobrino y Suso Romero. Los sevillanos tuvieron una salida impresionante al Valle de las Cañas y a los tres minutos ya habían anotado su primer ensayo a través de una entrada de Guille Domínguez por el ala derecho.

Tras el empate en la primera jornada contra Les Abelles, el ansia de victoria de los científicos no se atemperó con esa primera marca y apenas cinco minutos sí eran los sevillanos algo más conservados para optar por una patada en lugar de buscar un ensayo. La cuestión era incrementar la distancia hasta el 0-10, algo que hizo con suma precisión un acertado con el pie Sebastián Poet. El apertura estuvo muy inspirado tanto en las jugadas estáticas con las transformaciones y ese golpe como en las dinámicas, ganando muchos metros y creándole muchas dudas a la defensa local.

La segunda marca de Guille Domínguez con sólo 11 minutos contabilizados servía para el 0-15. Sí tuvo una repercusión negativa la jugada, ya que se produjo la lesión del ala internacional, que tuvo que ser sustituido por Ángel Bozal con el marcador ya encarrilado. No pareció demasiado importante la dolencia, sin embargo, ya que Guille Domínguez siguió llevándole el tee a Poet para todas sus patadas.

Pero el Real Ciencias no iba a subir el pie del acelerador en ese espectacular arranque del partido que se convirtió en un 0-36 con las marcas sucesivas de Damián Húber, Ángel Bozal y Koi Hogg. Llegó ahí una jugada un tanto extraña cuando no le concedieron una marca a Manolo Bobo después de una irrupción por el centro. El árbitro estimó que no lo habían dejado posar cuando no parecía así, pero lo que sí llegó fue el primer try de los locales en una entrada por sorpresa por el medio de la línea forastera.

Se cerraba así el primer periodo y después sí se produjo una fase de desconcierto entre los hombres de Sobrino y Romero, incluida la exclusión temporal de Juan Carrasco. El Pozuelo recortó las distancias con un segundo ensayo y apretó en busca de meterse en el partido, pero la defensa del Real Ciencias fue muy sólida en ese tramo de peor juego.

Hasta que el equipo sevillano pudo sorprender en una contra de Poet y Húber. El apertura le cedió la marca al zaguero y ahí acabó la aventura para el Pozuelo. Tanto que el medio melé Pedro Cane iba a cerrar con dos nuevos ensayos en sendas buenas jugadas a la mano de los científicos. Triunfo y muy claro del Real Ciencias, que suma cinco puntos.

Valoración de Manu Sobrino.

Manu Sobrino, uno de los integrantes del dúo de entrenadores del Real Ciencias hacía esta valoración al finalizar el encuentro: "Fue un partido completo por nuestra parte, con unos primeros 30 minutos excelentes. Mucho orden y disciplina para salir de nuestra zona y contundentes en ataque, finalizando las oportunidades. En la segunda parte ha habido 25 minutos más igualados, hemos tenido que fajarnos para mantener la renta defendiendo mucho en nuestra 22. Ya en el final hemos conseguido mantener la calma y aprovechar las oportunidades para ampliar la renta y llevarnos 5 puntos a casa".