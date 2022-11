Sampaoli no da convocatoria y espera a Nianzou y Fernando: un derbi es un derbi

Hasta ahora, hasta esta jornada decimotercera en la que el Sevilla visitará al Betis en el primer derbi de la actual temporada, Jorge Sampaoli había dado una vuelta de tuerca a la nueva política de comunicación del club nervionense desde este verano. El técnico argentino siempre daba las convocatorias tras el entrenamiento de la víspera del partido. Jugase en casa o fuera.

Era una novedad importante respecto a la línea de comunicación de los años precedentes, corregida en cierta manera al principio de esta temporada desde las reuniones que hubo en junio para la continuidad de Julen Lopetegui, que acaba de firmar por el Wolverhampton. Era un giro necesario, obligado ante la deriva de insostenible ocultismo que estaba tomando el Sevilla. Sin embargo, un derbi es un derbi y Sampaoli se esconderá hasta este mismo domingo la lista de convocados del Sevilla para jugar en el Benito Villamarín.

Puede ser una razón estratégica, para esconder a Pellegrini, y al Betis y el beticismo en general, que todo cuenta en los derbis, las cartas con las que cuenta en su baraja el argentino. O puede ser una consecuencia del actual estado de cosas en el Sevilla.

Este viernes se reincorporaron, oportunamente, al grupo dos futbolistas clave del sistema defensivo que estaban en la enfermería por distintas razones: Nianzou por una lesión muscular que ya ha superado y Fernando por un déficit físico fruto de su mononucleosis. Y ambos podrían ingresar en la lista de convocados e incluso en el equipo titular del Sevilla, que acaba de confirmar la lesión hasta después del Mundial de Marcao.

Fernando no juega desde aquel incómodo episodio en Villarreal, cuando precisamente Nianzou tuvo que relevarlo al descanso tras su desvanecimiento en la primera parte, por la que incluso vio una amarilla, por supuesta pérdida de tiempo, que el Comité de Competición le retiró posteriormente. Sólo ha jugado en siete partidos esta campaña, seis de Liga y uno de Champions y Sampaoli no ha podido disfrutar de su inteligencia táctica aún.

Nianzou no juega desde que se lesionara muscularmente ante el Valencia, al principio de la segunda parte, después de un robo y un pase que montó una gran contra que no supieron aprovechar sus compañeros. Esfuerzo baldío y encima lesión. Sufrió la rotura del recto anterior del cuádriceps, una lesión que en principio lo iba a mantener fuera del césped hasta mediados de noviembre, o sea, que no volvería hasta después del Mundial. Lleva 11 partidos y fue titular en los tres de Liga y el de Champions en Dortmund, es decir, en todos desde la llegada de Sampaoli hasta su lesión...

Ahora, Sampaoli debe valorar si cuenta con uno, con los dos o con ninguno, ante el carácter especial del partido y la necesidad urgente del Sevilla de sumar efectivos para salir de abajo. Pero el argentino no quiere medias tintas: "Tenemos un entrenamiento mañana en el cual vamos a definir la lista, mañana sabremos bien. Es un partido para jugarlo con jugadores que estén al 100% mentalmente y en preparación. Mañana valoraremos si, más allá de su frecuencia de entrenamientos están preparados para jugar este tipo de partido".

Así, será clave la habitual sesión de activación del equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán cuando los partidos son nocturnos, antes de almorzar y sestear en el Meliá Lebreros como trámite previo a la visita al Benito Villamarín. Un derbi es un derbi y todos los detalles cuentan... y suman o restan.