Sampaoli y la "alegría increíble" de jugar un derbi: "Tenemos herramientas para ganarlo"

Jorge Sampaoli ha expresado sus impresiones sobre el derbi que debe jugar el Sevilla en el campo del Betis este domingo. Llega una cita esperada por muchos en un mal momento para los nervionenses, por su mal arraque de temporada, que ha incluido el cambio de entrenador. Pero la trascendencia del derbi es tal que todo eso queda en un segundo plano, según dijo. Es una idea que se ha instalado en el Sevilla, el derbi como oportunidad...

"El sólo hecho de jugar un partido con la camiseta del Sevilla tiene una importancia muy grande. Este partido, por ser un clásico de la ciudad, tiene que generarnos una alegría por poder disputarlo increíble. Desde mi perspectiva, la motivación es endógena, va de dentro hacia fuera, por lo que les toca vivir, y en ese sentido todos estarán a tope para jugar este partido", comenzó diciendo el técnico de Casilda.

El entrenador sevillista quiere aprovechar el impulso anímico inherente a la rivalidad para paliar los muchos inconvenientes a priori de su equipo. "Este tipo de partidos son por lo que hablaba antes un poco diferentes a cualquier partido, por lo que se vive, por el contexto, más allá de la posición en la tabla, que existe, hay un efecto diferente y nosotros nos tenemos que aprovechar de él".

Es la línea de mensajes que ha elegido el Sevilla, el derbi como oportunidad en su actual situación. "Nosotros creo que necesitamos de un triunfo para lograr empezar a evolucionar con un poquito más de tranquilidad. Cuando el tema está complicado, está difícil y no se encuentran las soluciones se empieza a descreer, eso pasa en esta sociedad, no sólo en el fútbol. Es un partido con una extrema importancia a nivel interno y externo. Así que es muy buena la chance de seguir creciendo a través de sensaciones positivas".

Sampaoli es consciente del favoritismo del Betis, de los obstáculos del Sevilla en forma de bajas o futbolistas saliendo de lesión como Nianzou o Fernando. Pero emitió un mensaje de empuje y ambición. "El mensaje es que el equipo va a tratar de superar las dificultades que tiene con una decisión de competencia durante 90 minutos. Tiene que resolver esos inconvenientes y que vamos a hacer una competencia extremadamente intensa. Vamos a intentar atacar el mayor tiempo posible y vamos a buscar el resultado desde que arranque el partido. Eso es lo que vamos a preparar y ojalá les podamos dar lo que ellos esperan, un resultado. Nosotros queremos darle al equipo la posibilidad de que lo intente 90 minutos".

Es clave quién estará disponible, sobre todo en el sistema defensivo, tras la lesión de Marcao y la vuelta al grupo de dos futbolistas clave en ese aspecto del juego, Nianzou y Fernando. "Tenemos un entrenamiento mañana en el cual vamos a definir la lista, mañana sabremos bien. Es un partido para jugarlo con jugadores que estén al 100% mentalmente y en preparación. Mañana valoraremos si, más allá de su frecuencia de entrenamientos están preparados para jugar este tipo de partido".

Las visitas a Dortmund y Mánchester como referencias: "Espero un partido con altos niveles de intensidad. El partido lo tenemos que intentar jugar. Vamos a enfrentarnos a un equipo que lleva mucho tiempo de consolidación. Y eso requiere una regularidad de la conducta del equipo sin que baje, en este lapso de ahora me tocaron momentos muy buenos con momentos en los que se desordena. Y contra equipos que están muy sólidos desordenarse es fatal. En partidos o momentos ante el Dortmund o el City el equipo compitió con bloque muy junto, con bloque muy solidario, y esa es la idea".

Pero, ¿cómo solventará las bajas en la defensa sevillista, tras la lesión confirmada de Marcao? "Tenemos bastantes ideas. No hay una manera de ganar como sea, hay una manera de ganar cómo. Y en ese cómo estamos intentando buscar las herramientas de acuerdo a los jugadores que tengamos para contrarrestar el ataque del rival o para atacar la defensa del rival. Y en ese cómo estamos buscando con los pocos días que tenemos cómo le damos solución estratégica a algunos inconvenientes de nombres propios".

También habló de la opción de repetir con Rafa Mir en una banda. "Rafa Mir va muy bien al espacio. La idea era que no estuviera sometido a jugar de espaldas con los centrales y lo hiciera de frente, y lo hizo. En este partido puede hacerlo en ese lugar, como también de centro atacante. Cada partido tiene una estrategia, que es importante para ver cómo ganar este partido. Creemos que tenemos herramientas para poder hacerlo, luego sucede o no, porque el fútbol tiene imponderables que no manejo, yo sólo puedo manejar una estrategia y esperar que mi equipo compita de igual a igual los 90 minutos".

Esta plantilla y la de su primer curso: "Son plantillas diferentes, jugadores de distintos perfiles. Sinceramente, creo que la gente disfrutó de aquel equipo y la idea mía es que pueda disfrutar de este. La diferencia es de perfiles de futbolistas, entonces pudimos elegir en aquel momento y en este proceso ya empezado sin poder incluir mi sentir futbolístico, para poder adaptar a futbolistas distintos en una idea diferente. Eso es un proceso paulatino y lo vamos a intentar hacer con la misma conviccción que lo hicimos entonces".

Al margen del derbi del palito: "Las preparaciones para este tipo de partidos tienen un montón de aspectos. Aquel que viene convencido puede tener algún nivel de relax y el que viene complicado puede tener un poco de temor, en esa globalidad de sujetos es muy difícil identificar como un todo la parte. Lo que sucedió en el último clásico no lo puedo juzgar, porque no estuve ahí y desconozco lo que pasó. Será cuestión de que ese momento haya pasado y que se viva el momento con la naturalidad y la alegría de una ciudad abocada a ese partido".

Joan Jordán y el inmediato precedente del palo: "Sinceramente no lo hablé. Él solo es el que tiene superar ese hecho que le incomodó, le molestó o le generó malestar. Ni toqué ese tema, para mí hoy no existe ese tema. Hoy existe un partido muy importante y lindo para nosotros porque podemos generar algo importante ahí y solamente me aboco a eso".

El recuerdo de sus dos derbis: "Una sensación de que la ciudad vivió mucho aquel momento, a nosotros nos tocó la posibilidad de ganar aquel año los dos derbis y le dimos una gran alegría a nuestra afición. Y eso para mí es una satisfacción, la alegría del otro es una satisfacción para mí".