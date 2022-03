El Sevilla Femenino cae derrotado en el intenso duelo liguero ante UDG Tenerife (1-0)

El Sevilla FC Femenino ha caído derrotado ante la UDG Tenerife(1-0). El partido liguero ha dejado un sabor amargo para las de Cristian Toro, ya que pese a los esfuerzos y la competitividad durante gran parte del choque del domingo, no se pudo sumar en el Rodríguez López.

En la primera mitad, el equipo sevillista fue de menos a más. A los dos minutos ya avisaron ambos conjuntos del alto ritmo y las ocasiones que habría a lo largo del encuentro. A los 10 minutos, Sandra Hernández mandó el esférico a la madera. También lo intentaron tanto Toni Payne como Jessica Martínez, pero la ocasión más clara fue para Martín Prieto pasada la media hora en un mano a mano salvado notablemente por la guardameta Esther Sullastres. En el tramo final lo intentaron Araya y Vasconcelos, pero sus disparos se marcharon desviados sobre la portería tinerfeña.

Ya en la segunda mitad el ritmo sería diferente. Hubo ocasiones, pero no tan claras como en la primera y con un Sevilla FC que lo intentaba a balón parado mientras se sucedían cambios en ambos conjuntos. En el 71 de partido Pisco mandó el esférico a la madera y seis minutos más tarde, la norteamericana Nasello aprovechaba un mano a mano ante Sullastres para adelantar a las suyas. Pese al tanto, el equipo hispalense no cesó en su empeño en buscar el empate con Ana Franco tomando protagonismo, pero finalmente el marcador no se movió más y la victoria liguera es para las tinerfeñas en un territorio en el que las nervionenses no terminan de encontrarse cómodas.

Con todo ello, el fútbol no da tregua. El próximo miércoles, el Sevilla volverá a territorio tinerfeño, al Municipal de La Palmera, para disputar los cuartos de final de la Copa de la Reina a las 16.00 horas.