El Sevilla Femenino no arranca la liga con el Granadilla por la huelga de futbolistas

El Sevilla Femenino no pudo comenzar este viernes su participación en la Liga F debido a la huelga planteada por las futbolistas para defender sus derechos. El partido estuvo todo el tiempo en el aire y desde la entidad nervionense no se le quiso dar oficialidad al aplazamiento pasada las ocho de la tarde, cuando emitió la entidad un comunicado oficial y también lo colgó en las diferentes redes sociales.

El texto era breve y conciso y exponía lo siguiente: "El Sevilla FC desea comunicar que el encuentro que el primer equipo femenino debía disputar esta noche ante la UDG Tenerife no se celebrará a causa de la convocatoria de huelga por parte del sindicato de las futbolistas. Todo a expensas de que las colegiadas oficialicen dicha suspensión cuando cierre el acta definitiva".

El comunicado añadía lo siguiente: "El club, que ha preparado el dispositivo del encuentro con todo mimo de detalles como suele ser habitual en cada partido que se disputa en el Estadio Jesús Navas, quiere recalcar una vez más el total respeto y el derecho a la huelga de las jugadoras".

Casi paralelamente, la responsable de la sección femenina del Sevilla, Amparo Gutiérrez, realizaba unas declaraciones ante los medios de comunicación presentes en la ciudad deportiva sevillista. En primer término, la directora de fútbol femenino destacó que "ha sido una semana complicada por la incertidumbre. No hemos podido hablar con las jugadoras como marca la ley y finalmente no podremos disputar el encuentro y estamos tristes, porque esto no nos ayuda en lo que estamos consiguiendo, pero respetamos el derecho a huelga de los futbolistas. Así se lo he trasladado a las capitanas y nosotros en ese sentido tenemos poco que decir".

Por otro lado, quiso señalar el esfuerzo de los clubes pese a la no disputa del encuentro, con la idea de que todo se solucione lo antes posible: "Quiero poner en valor el esfuerzo que hacen los clubes, invirtiendo mucho dinero para que las jugadoras tengan medios y buenos salarios. Quizás no soy la persona más adecuada para hacer una valoración, pero la sensación es de tristeza porque ocurra esto. Esperemos que se solucione, queremos ver futbol y esperemos que haya acuerdo".

La UDG Tenerife viajó para no presentarse

La UDG Tenerife informó también este viernes de que sus futbolistas habían decidido secundar la huelga y no presentarse al partido que debían disputar frente al Sevilla FC y que abría la primera jornada de la Liga F.

"Esta resolución viene de acuerdo con la decisión de las mismas de secundar la huelga propuesta por los sindicatos, por lo que, ante esta decisión, el club muestra su apoyo y respeto ante la voluntad tomada por las jugadoras", explicó la entidad canaria en un comunicado.

El equipo tinerfeño viajó a Sevilla para disputar su partido aunque a expensas de la huelga de jugadoras y entrenó con normalidad durante la semana a expensas de lo que pudiera ocurrir este viernes.

Los sindicatos FUTPRO, AFE, Futbolistas ON, CCOO y UGT confirmaron este jueves que las jugadoras de la Liga F harán huelga durante las dos primeras jornadas de la competición, la primera de ellas prevista para este fin de semana.

En un comunicado, los sindicatos consideraron "inaceptable la propuesta económica final de la Liga F" y agregaron que los cinco sindicatos siguen manteniendo "una propuesta firme respecto al salario mínimo que se tiene que aplicar para que las futbolistas" españolas "tengan unos sueldos a la altura de su talento".