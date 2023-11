El eje Sevilla-Málaga, epicentro del tenis mundial en noviembre

Si Conchita Martínez y Feliciano López hablan de la Copa Billie Jean King (antes Copa Federación) y de la Copa Davis, sientan cátedra. La dilatadísima experiencia que vivieron con la raqueta en estos legendarios torneos da plena legitimidad a lo que digan. Y a lo que aconsejen. Por eso, hoy su criterio da forma a ambas competiciones, la oscense en el torneo que ganó cuatro veces, y el toledano en la ensaladera con la que posó en otras tantas ocasiones.

Conchita está algo más apurada: la Copa Billie Jean King arrancará el próximo martes 7 de noviembre en La Cartuja, en dos pistas construidas a tal efecto. “Tengo muchísimas ganas de oler el ambiente, que lleguen los equipos, son doce nada menos y plagados de grandes jugadoras, vendrá la creme de la creme”. Y con ese barniz tan especial que tienen las competiciones tenísticas con una bandera de por medio: “Es diferente jugar para tu país, no son muchas las ocasiones al año, son otras vivencias sobre la pista y se estrechan lazos muy fuertes”.

Feliciano López va en la misma línea. En 25 años de jugador profesional, uno de los partidos que jamás olvidará, nunca, fue su victoria ante Juan Martín del Potro, un gigante de la raqueta al que lastraron las lesiones, en la final de 2008 en Mar del Plata, hace justo 15 años: “Fluía una energía increíble desde la grada y la hice mía. Y sentí que defendía a todo un país y cuando gané fue una explosión. También ganamos el doble a Calleri y Nalbandián. Son sensaciones únicas de una competición única”.

El formato

La Copa Davis es de las competiciones con más solera del calendario deportivo anual. Más de un siglo de añejamiento tiene. Pero la empresa Kosmos, de Gerard Piqué, la acaba de devolver a la ITF y Feli, como siempre será reconocido en el circuito, está al frente de otra reinvención: “El problema ha sido que desde que entró Kosmos ha habido confusión con los formatos. Yo estaba enamorado del formato clásico, lo jugué mucho, pero se jugaba cuatro veces al año dentro de un calendario saturado y a los mejores del mundo les costaba jugar”.

Conchita Martínez "Acudirán las mejores jugadoras del mundo, Badosa también, y aún quedan entradas”

“La ITF retomó las riendas de la Davis a principios de año y en un tiempo récord montamos el torneo con un formato para este año y el siguiente. Hay que arbitrar una fórmula para que los jugadores estén contentos. También hay unos acuerdos comerciales de los que no te puedes salir”.

“No es fácil encontrar un formato que le encaje a todas las jugadoras –abunda Conchita, en su caso acerca de la Copa Billie Jean King–. En nuestro caso será muy vistoso ver a las mejores raquetas en este torneo concentrado en seis días –desde el martes 7 de este mes hasta el domingo 12–, ellas se sienten también muy estimuladas y les viene bien este cambio de registro para luego volver al circuito”.

No es hiperbólico afirmar que el eje Sevilla-Málaga se va a convertir en el epicentro del tenis mundial en este noviembre. El Martín Carpena le toma el testigo al Estadio de La Cartuja desde los días 21 al 26 con la Final a 8 de la Copa Davis.

Feliciano agradece el esfuerzo institucional para que los amantes de este bellísimo deporte apunten sus focos en el sur de España: “La Junta de Andalucía, y Andalucía en general, está invirtiendo mucho en deporte y estamos muy agradecidos, la región que más a nivel nacional y que incluso va más allá de nuestras fronteras. La Junta sabe que el deporte es la mejor manera de divulgar la imagen de una comunidad y tal número de eventos es una manera muy eficaz de posicionar la marca Andalucía”.

La proyección de la Final a 8 en Málaga lo refleja: “Consabida es la colonia británica en la Costa del Sol y su equipo estará presente, como Finlandia, que goza de una amplia comunidad en Fuengirola. Neerlandeses o italianos también arrastrarán a muchos seguidores”. Esa expectación se hubiera multiplicado, lógicamente, si hubieran estado los anfitriones: “Ese plus no lo tenemos y es una pena, la gente está triste por no ver a Carlitos (Alcaraz), pero no pudo jugar en la fase previa de Valencia, como tampoco Bautista ni Carreño”.

Feliciano López "La Junta, y Andalucía, son las que invierten más en deporte, posicionan así la marca de la región”

No obstante, sí que estará una figura de la historia del deporte, alguien que deslumbra más allá de nacionalidades: “Novak Djokovic sí que estará cien por cien. Ansía la segunda Ensaladera para su país. Hablamos de un figurón absoluto a la altura de Rafa (Nadal) o Federer, pero también de Alí, Jordan, Bolt, Schumacher o Tom Brady. También jugará Sinner, llamado a protagonizar un duelo de época con Carlitos. Van a ser siete eliminatorias, contando la final, apasionantes de verdad”.

Y hablando de pasión, el público andaluz. Conchita cuenta los días mientras ultima los preparativos: “Estoy deseando disfrutar de esa atmósfera tan especial que siempre se crea en Sevilla con las selecciones españolas, como se vio en aquellas finales de la Copa Davis”.

La directora de la Copa Billie Jean King pronostica acerca del equipo que, lógicamente, mejor conoce: “Creo que el equipo español es muy fuerte y que debe pasar. Es una gran noticia que Paula Badosa haya superado sus problemas con las lesiones y que juegue junto a Sara Sorribes o a Rebeka Masarova. En su grupo ante Canadá y Polonia, deben pasar a semifinales”.

La propia Billie Jean King, que estará en Sevilla, “está muy involucrada en su torneo, siempre ha sido un ejemplo de lucha por la igualdad del deporte femenino con el masculino y hoy, logramos que la dotación en premios sea idéntica que en la Copa Davis”, remarca orgullosa Conchita, que anima al público a seguir sacando entradas: “Son precios muy asequibles y el espectáculo está garantizado, hablamos del mejor tenis del mundo”.

El juego será de primer nivel y además gozará de un envoltorio muy ameno: la fan zone tendrá un amplio programa de actividades para menores y mayores.

Feliciano está como aquel niño que fue, ansioso por saltar a la pista con su pesada raqueta de madera: “Málaga siempre ha sido una plaza muy tenística, como Marbella, y nos aprestamos a vivir unas jornadas apasionantes. Vamos entre todos a darle un nuevo impulso a una de las competiciones más legendarias de la historia del deporte”.