Sevilla, centro de análisis del futuro de la industria del fútbol

Sevilla ha sido testigo de la inauguración de una nueva edición del World Football Summit, el mayor encuentro de la industria del fútbol: con más de 2.000 asistentes de 100 países, 135 expertos, 900 empresas, 350 clubes y 40 ligas y federaciones se dan cita para transformar la industria del fútbol.

"WFS se ha convertido en la plataforma líder de la industria mundial del futbol. Más de 100.000 personas participan y se relacionan a través de nuestra aplicación. La actual edición que celebramos en Sevilla ha superado el reto inicial y la asistencia de mujeres al Congreso supera el 20% del total de personas registradas. En 2024, añadimos una cuarta sede en Ciudad de México, donde tendremos el honor de celebrar WFS America el próximo mes de junio". Con estas palabras Marian Otamendi, cofundadora y directora de World Football Summit, daba por inaugurada la edición 2023 de WFS Europe.

José María Arrabal Sedano, secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, y Minerva Salas, delegada de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Sevilla, han completado la ceremonia de apertura. Durante los discursos han destacado el papel de la industria del fútbol como impulsor de negocio, empleo, innovación y talento.

Por su parte, ha querido destacar que "desde el Ayuntamiento de Sevilla somos conscientes de la importancia que tiene lo que estos días va a suceder en nuestra ciudad. Este evento afianza el posicionamiento internacional de Sevilla como una ciudad para el deporte, en el sentido más amplio de la palabra. No solo como ciudad para acoger grandes citas deportivas internacionales, sino una ciudad fabulosa para la práctica deportiva. Sevilla tiene una amplia trayectoria tanto en el deporte de alta competición como en el deporte de base practicado en la ciudad. No solo el fútbol, el remo y el piragüismo, la hípica o el atletismo son deportes que se practican aquí con gran participación y que a su vez cada año atraen a visitantes aficionados y deportistas de élite".

Arrabal ha destacado "la necesaria evolución en el negocio del fútbol, siendo un evento como WFS fundamental para conseguir construir el fútbol que todos queremos. El siguiente paso en esta evolución es la gestión: para competir al mismo nivel que otras industrias, el fútbol necesita nutrir de talento este ámbito y así seguir evolucionando y creciendo". Sobre la candidatura para organizar el Mundial en 2030, el responsable de la Junta ha subrayado que "la cultura de habla hispana y portuguesa tiene mucho que aportar en ese siguiente paso transformador en la gestión del fútbol, y eventos como WFS son una oportunidad para participar y contribuir a lograrlo".

La candidatura de España, Portugal y Marruecos

La primera de las dos jornadas de evento ha arrancado con la exposición de Joao Paulo Correia, secretario de Estado de Juventud y Deporte de Portugal, quien ha defendido la candidatura de España, Portugal y Marruecos para albergar el Mundial 2030 y ha puesto en valor la cultura futbolística de los tres países, la apuesta en infraestructuras deportivas y sobre todo en la capacidad del deporte rey "para conseguir cualquier transformación en la sociedad a nivel global: cualquier deportista de élite tiene mucho más poder que el político más reconocido. Para conseguir que estas transformaciones lleguen a la sociedad es fundamental que gobiernos, organizaciones deportivas, deportistas y profesionales colaboren en facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a medios de comunicación y a los puestos directivos".

Además, Correia ha expresado su "preocupación por el impacto del cambio climático, por ello abogo por introducir prácticas sostenibles eficaces en los eventos relacionados con el deporte. Hago un llamamiento a los propios deportistas para que se unan en el compromiso global con el medio ambiente".

Transformación global

Uno de los platos fuertes del día y de esta edición de World Football Summit ha sido el panel ‘Power of Sport to Change the World’ (El poder del deporte para cambiar el mundo) que ha contado con dos invitados de lujo: Fatma Samoura, secretaria general de FIFA, y el profesor Muhammad Yunus, economista, fundador de Yunus Sport Hub y premio Nobel de la Paz.

La comparecencia ha girado en torno a cómo la industria del fútbol debe liderar el cambio y aprovecharse de una herramienta tan poderosa como es un deporte global para unir a las personas más allá de fronteras geográficas y culturales y cómo es fundamental seguir avanzando hacia un mayor empoderamiento tanto de la mujer como de otros grupos tradicionalmente apartados del fútbol.

La secretaria general de FIFA ha destacado que "el fútbol tiene la posibilidad de transformar el mundo porque tiene un enorme poder para impactar en la vida de las personas. Uno de los principales objetivos al frente de FIFA es usar el deporte para cambiar el mundo. Tenemos que crear las condiciones para que en los países menos desarrollados cada niño y cada niña tengan las condiciones necesarias para poder practicar su deporte favorito".

Por su parte, el fundador de Yunus Sport Hub y premio Nobel de la Paz ha puesto el foco en algo que centra los esfuerzos de su proyecto: "Los deportistas de todo el mundo, tanto profesionales como amateurs, pasan unos años dedicados al deporte, pero al acabar su actividad encuentran que no tienen salidas para encaminar profesionalmente sus vidas. Pues bien, nuestro proyecto quiere ayudar a jóvenes deportistas a encaminar su vida convirtiéndoles en empresarios".

Innovación, networking e impulso empresarial

Una amplia representación de una industria valorada en más de 600.000 millones de dólares tiene la oportunidad de compartir espacio durante dos días frenéticos en Sevilla. World Football Summit combina una zona de exposición para más de 50 empresas, paneles, debates, actividades empresariales, espacios networking para conformar el mayor congreso de la industria del fútbol. El fútbol es mucho más que lo que sucede en el campo y el verdadero encuentro del año se está jugando ahora mismo en Sevilla.