Sorteo Australia Open: Nadal evita a Djokovic pero no se libra de un duro cuadro

Sorteado los cuadros masculinos y femeninos de la fase final del Australia Open, primer Grand Slam de la temporada, el tenista más laureado de la historia, Rafael Nadal, ha podido evitar cruzarse con Djokovic, el máximo favorito, hasta una hipotética final, pero no le ha eximido de un fatídico cuadro con el que se enfrentará a uno de los mayores retos de su carrera en Melbourne.

Nadal, a por el más difícil todavía

Pensar, objetivamente, en que Rafa Nadal tiene opciones de ganar su vigésimo tercer Grand Slam es una absoluta quimera. Aun siendo el primer cabeza de serie, el inicio de temporada de manacorí ha sido el peor de toda su carrera, sin ninguna victoria, sumando un único triunfo en sus últimos seis partidos. Pero estamos hablando de Rafael Nadal, por lo que siempre hay que contar con él para las quinielas.

Tampoco le ha sonreído la suerte en el sorteo del cuadro principal. Ha evitado a Novak Djokovic hasta una hipotética final con la que soñamos todos los amantes del tenis, pero la predicción de cruces para el primer cabeza de serie del torneo es realmente dura. La primera piedra es Jack Draper, un británico de sólo 21 años, que pese a no tener tanto nombre, es una prueba de fuego para el español. El británico, con el que se enfrentará por primera vez, todavía está compitiendo en Adelaida, pisando semifinales tras eliminar a Sonego, Paul y Khachanov. Vendrá, por tanto, con un ritmo de competición altísimo, todo lo contrario a Nadal. Ojo, porque no sería un sorpresón mayúsculo ver al de Manacor caer en primera ronda.

Si consigue superar este escollo, el nº2 del ranking ATP se enfrentaría a Nakashima o McDonald en segunda ronda, ambos norteamericanos. Nishioka en tercera ronda y Khachanov en octavos marca la predicción. A partir de ahí, partidos que bien podrían ser finales de Grand Slam. Medvedev en cuartos, Tsitsipas en semifinales y Djokovic en una supuesta gran final. El serbio irá por la parte del cuadro más liviana, por lo que su favoritismo sigue in crecendo para igualar los 22 grandes del Nadal.

Nueve españoles en el cuadro final en un momento complicado

Además de Rafael Nadal, ocho españoles más están en el cuadro del primer Grand Slam del año. El tenis español, dejando a un lado a un ausente Carlos Alcaraz (ya con un grande en sus vitrinas a sus 19 años), está atravesando un momento incierto. Grandes nombres de la última década como Carreño, Bautista o Albert Ramos se agarran al circuito, pero en la nueva horda de la Next Generation no aparecen nuevos tenistas que den pie a la esperanza, a excepción del murciano.

Pablo Carreño está aguantando el tirón como lo que es, un auténtico gladiador. Así lo ha demostrado toda su carrera, pisando semifinales de Grand Slam e instalándose en el top-10 del ranking. Actualmente está el 15º y pese a las dudas sobre su estado físico (no jugó la United Cup y perdió en su único partido en Adelaida), encara un nuevo grande con ganas de iniciar la temporada. Debutará ante el argentino Pedro Cachin (59º).

Roberto Bautista Agut ha comenzado con buen pie la temporada. Ganó a Rublev en la primera semana de Adelaida, y en la segunda ya pisa semifinales, por lo que llegará al enfrentamiento con Joao Sousa (82º) en Melbourne con una gran moral. Albert Ramos, 38º del ranking, tuvo muchos problemas al final de la temporada pasada. Una mala dinámica de resultados, no gana en el circuito desde el 26 de octubre del pasado año. El gigante Maxime Cressy (39º) será su primer rival.

Alejandro Davidovich Fokina es, tras Alcaraz, la mayor ilusión para el tenis español de los próximos años. Su rendimiento en los Grand Slams suele ser alto, ofreciendo siempre espectáculo con la garra que tanto le caracteriza. Su techo son los cuartos de final en Roland Garros, en Melbourne tratará de superar una segunda ronda que nunca ha rebasado. Iniciará en primera ronda ante el excéntrico Alexander Bublik (36º).

El resto de españoles en el cuadro son: Pedro Martínez (58º) vs Hurkacz (11º); Jaume Munar (62º) vs qualy; Bernabé Zapata (71º) vs Khachanov (20º); Carballés (75º) vs Djokovic (5º).

Badosa llega en su mejor momento; Muguruza, en el peor

La española Paula Badosa aterrizará en Melbourne en un gran momento. La nº11 del mundo en la actualidad suele arrancar mucho mejor de lo que termina las temporadas. De hecho, la pasada llegó a colocarse en la segunda posición del ranking WTA, pisó los cuartos de final en Roland Garros pero se diluyó en los meses finales. El presente año ha empezado como un ciclón, acumulando cuatro victorias en cuatro partidos, ya que este viernes disputará las semifinales en Adelaida ante Kasatkina, realizando un torneo impecable hasta el momento.

En Melbourne no es de las máximas favoritas, aunque siempre es una incógnita el desarrollo de un torneo en un circuito tan igualado y competido como el de la WTA. La polaca Iga Swiatek es la que más opciones tiene, queriendo agrandar su palmarés con el cuarto Grand Slam a sus 21 años de edad. Badosa empezará frente a Catherine McNally (95ª) en su camino hacia la consagración.

En contraposición nos encontramos a Garbiñe Muguruza. La que fue nº1 del mundo vive un momento complicado. Siempre ha sido una tenista irregular siendo una de la que más talento tiene en el circuito, pero su temporada en 2021 fue realmente mala, no empezando mejor la presente. La española no gana un partido desde el 21 de septiembre. Actualmente es la nº58 del ranking, por lo que la condición de no ser cabeza de serie le ha deparado enfrentarse a una de ellas. En este caso la belga Elise Mertens (27ª), a la que ha ganado en las dos ocasiones que se ha enfrentado y esperemos que ocurra una tercera para poder ver un buena versión de la dos veces ganadora de Grand Slam.

Si el futuro es incierto para la "armada" masculina, más todavía lo es para las mujeres. Sólo cuatro representantes españolas en un cuadro final. Nuria Parrizas, nº77, tendrá una dura rival con la brasileña Beatriz Haddad Maia (15ª). Desde la fase previa se asoma Cristina Bucsa. A sus 25 años de edad se estrena en un Grand Slam tras una impecable fase previa en la que no cedió ningún set. Se verá las caras en primera ronda contra otra jugadora procedente de la previa, Eva Lys (123ª).

La primera gran cita de la temporada en el calendario tenístico comenzará en la madrugada del domingo 15 al lunes 16, sin conocerse todavía los horarios concretos para cada cuadro. Será una prueba de fuego para la "armada" española, con la gran ausencia de Carlos Alcaraz, y con las esperanzas puestas en Rafa Nadal y Paula Badosa.