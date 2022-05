Tebas apunta que la Liga Smartbank no parará durante el Mundial de Catar

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no eludió ningún tema de los que le fueron planteados durante la comparecencia ante los medios de informativos que ha protagonizado este miércoles en las Setas de Sevilla. Tal vez uno de los más noticiosos surgía cuando era cuestionado sobre las repercusiones que tendrán las fechas del Mundial de Catar, en plena temporada, sobre la competición española y en particular sobre la Segunda División.

El máximo mandatario de la patronal ya adelantó que "la Liga Smartbank no va a parar durante ese periodo de tiempo. Hay que tener en cuenta que todos los equipos tienen que seguir con sus nóminas a sus empleados, futbolistas, entrenadores y todo tipo de personal, y hemos analizado el dato de que al último Mundial sólo fueron cinco futbolistas (se señaló los dedos de la mano abierta) de la Liga Smartbank. Así que por que vayan cinco no van a tener que parar el resto".

El problema es considerable para los equipos de la Segunda División que tengan futbolistas internacionales indiscutibles para sus selecciones, particularmente para las consideras de un segundo nivel en el escalafón mundial. Los datos de Tebas están ahí, y parece que son sólo cinco, pero en las convocatorias de 23, o más, futbolistas de todas las selecciones habrá que ver si ése es el número. También será evidente que repercutirá esa cuestión en la política de contrataciones de los clubes para el verano que se aproxima.

El dirigente lo tuvo muy claro en su valoración: "Pagamos los platos rotos de una mala decisión el resto. Primero se dijo que sería en verano, después en abril por las noches y ahora el fútbol estará parado un mes y medio sin competición nacional. ¿Qué pasa con el resto de los jugadores que no van a los mundiales? No se piensa en los efectos. Estamos trabajando partidos amistosos en España o fuera de España. Los amistosos no son fáciles, porque la atención va a estar en el Mundial".