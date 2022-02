Mario Mola: "Entrenar tres disciplinas es más complicado, pero correr 42 kilómetros a pie también tiene su dificultad"

Mario Mola Díaz (Palma de Mallorca, 23 de febrero de 1990) cogió el testigo de Iván Raña y Javier Gómez Noya en el prestigioso triatlón español dentro de la élite mundial de este deporte. Tres veces campeón del mundo, al balear le ha faltado esa medalla olímpica que tanto lustre le otorga a un deportista para ser más conocido por el gran público, pero su carrera está jalonada de éxitos. Convocado por la marca deportiva Asics, nueva patrocinadora del Zurich Maratón de Sevilla, Mola ha estado presente en la carrera de 5K previa y ha ejercido como un embajador de la prueba.

En la mañana del sábado, entre el bullicio de la Feria del Corredor en el pabellón número 2 de Fibes hacía un repaso de la actualidad de su deporte y también alguna referencia a la comparación con el maratón. Y en su modalidad deportiva de los tres segmentos también se refería al sevillano Igor Bellido, una de las grandes promesas del triatlón tras proclamarse campeón mundial júnior.

- Sus dos Juegos Olímpicos en la élite acabaron con un octavo puesto en Río y un décimo en Tokio. París está muy cerca, ¿dónde puede estar su nivel en este caso?

- Afortunadamente, está un año más cerca de lo que hubiese sido habitual y con 31 años cada uno que se acerca es más bueno. Con ganas de seguir entrenando, de seguir trabajando como hasta ahora. Dicen que es a la tercera va la vencida, pero en mi caso espero que sea a la cuarta. Estoy con la misma ilusión que en los anteriores ciclos.

- Usted ha sido campeón mundial en tres ocasiones, pero ¿el hecho de no haber ganado una medalla olímpica le llega a provocar cierta frustración.

- En absoluto es una frustración no haber alcanzado una medalla olímpica. No cambio mis títulos mundiales. Cada uno tiene la importancia que cada cual quiera darle. Los Juegos, por repercusión y porque son sólo una vez cada cuatro años, son una carrera muy especial y hay muy pocas oportunidades en la vida deportiva. Por eso tengo la ilusión de volverme a plantar en una línea de salida, pero yo tengo muy claro que no cambiaría lo hecho por una medalla olímpica.

- Usted llegaba como uno de los grandes favoritos a Tokio, ¿eso le pudo afectar?

- Es verdad que llegaba como uno de los favoritos, pero fueron dos años muy extraños para todos. Siempre es bueno llegar como candidato o favorito para la lucha por las medallas, porque significa que has hecho un trabajo previo bien, pero tampoco es garantía de nada. Al final es una carrera de un día y todo puede pasar. Hice todo lo que pude en la carrera y uno no puede estar obligado a más. Ahora sólo queda más trabajo e intentar ponerme en una mejor posición en tres años.

- Cuando se tienen que preparar los tres segmentos, natación, ciclismo y carrera a pie, con lo que eso exige al aire libre, ¿cómo afectó el parón de la pandemia?

- Fue un shock muy importante para todos y en todos los ámbitos, pero como deportista estar parados casi tres meses fue demasiado importante. Intentamos adaptarnos, le pusimos la mejor cara posible, pero no quita que nos afectara. Intentaremos volver a darle la vuelta y volver a estar a nuestro mejor nivel.

- El triatlón es una modalidad olímpica relativamente reciente, desde el año 2000, concretamente, ha completado ya cinco ciclos olímpicos, ¿es el futuro del deporte por su espectacularidad?

- Ojalá que siga creciendo como lo ha hecho a esta hora, siga ganando adeptos como también se ha visto, pero después el tiempo dirá. Tiene, al igual que el atletismo, para enganchar y para enamorar a la gente. Por lo sano que es, por la cantidad de carreras que cada uno puede disputar. Creo que al final el ambiente que se vive en esas pruebas es lo que engancha al deportista.

- Está en Sevilla con motivo de los actos previos al Zurich Maratón, ¿qué es más complicado, un triatlón o un maratón?

- No sé, entiendo que entrenar tres disciplinas es más complicado a la hora de encontrar el tiempo y de saber gestionarse bien. Pero también 42 kilómetros de carrera a pie no es nada fácil. Son dos deportes diferentes, esfuerzos no tan diferentes y cada uno tiene sus truquillos.

- ¿Se animará en algún momento de su carrera deportiva a atreverse con un maratón?

- Sin duda, me animaré, ya he venido aquí a tomar apuntes. Esta mañana lo he hecho un poco con el 5K, disfrutando un poco del ambiente. Mi ilusión a medio o largo plazo es estar en una línea de salida de los 42 kilómetros.

- ¿Sería Sevilla el sitio ideal por aquello de ser un circuito tan llano?

- Claro que Sevilla tiene muchas papeletas para ser una opción de estrenarme en esa distancia. Pero a día de hoy es un objetivo que no me he planteado, aunque tanto el circuito como el ambiente me atraen mucho.

- ¿Para un triatleta de élite, dónde se podría situar el umbral de la edad para seguir siendo competitivo?

- Todo depende de la preparación de cada uno. Las edades tienden a bajar, la gente tiende a rendir al más alto nivel de manera más precoz, cada vez más pronto, pero también habiendo entrenado mucho y de forma más temprana. En mi caso fui capaz de rendir a un buen nivel con 25 ó 26 años, pero no hay nada que me haga pensar en que no podré rendir también a mi mejor nivel entre los 32 y los 34 años, que es cuando debo estar a tope para los siguiente Juegos Olímpicos también.

- Habla usted de precocidad y en ese sentido Sevilla tiene a un deportista que ya es top siendo muy joven, campeón del mundo júnior incluso. ¿Qué futuro le augura a Igor Bellido?

- Sólo puedo augurarle muchos éxitos, está claro. Ojalá pueda ir cumpliendo objetivos e ilusiones, en 2021 ya ha demostrado tener talento y calidad para llegar a la élite de nuestro deporte y ahora sólo el trabajo y la constancia es lo que le separa de eso. Ojalá siga por el buen camino y pueda conseguirlo.

- Sevilla tiene un equipo que es importante en el mundo del triatlón, como el Isbilya. Esto indica que aquí hay cierto nivel de triatlón, ¿no?

- Por supuesto que sí, el entorno, la ciudad, su clima, son todos alicientes y atractivos para practicar deporte, para llevar una vida saludable y yo soy de los que creen que siempre hay talento en todos los sitios. Lo que pasa es que a veces no se explota, no hay oportunidad de que así sea y aquí sí hay esa posibilidad. Así que en las manos de los jóvenes está el querer hacerlo.

- Por último, ¿cuál es su objetivo para este año, cuando se está a tres de los Juegos de París.

- Mi ilusión es poder estar en el Campeonato de Europa en agosto y aprovechar también otro tipo de carreras, alguna prueba del Mundial, alguna de media distancia, por hacer algo nuevo y por añadir algo de frescura a estos últimos años.