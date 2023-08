Vilda: "Este equipo ha creído y somos campeonas del mundo"

El seleccionador de España, Jorge Vilda, dijo tras la victoria en la final del Mundial que "es difícil de describir", que es una "inmensa alegría" y que está "orgullosisímo" de sus jugadoras.

"Estoy orgullosímo de este equipo, muy feliz por toda la gente que está viéndonos, que les hemos hecho felices. Hemos demostrado que sabremos sufrir, este equipo ha creído y somos campeonas del mundo", dijo.

"En cuanto ha pitado el árbitro he podido ver a mi hija y mi mujer, mi hijo y mis padres están en casa y muy feliz por todo el mundo. Ahora les decimos al país que celebren, me imagino como eta España, vamos a celebrar aquí y no sé cómo acabará", contó a RTVE.

Jennifer Hermoso

Jennifer Hermoso, delantera de la selección española de fútbol y campeona del mundo, aseguró tras ganas la final ante Inglaterra (1-0) que esta "es la mejor sensación" que ha "vivido en el fútbol" en su vida.

"Llevábamos muchos días intentado imaginarlo, no somos conscientes de que somos campeonas del mundo, es tremendo", confesó Hermoso en declaraciones de RTVE.

"Se lo dedicamos a todas nuestras familias y a la gente que ha salido en España, porque hemos jugado al fútbol como hemos querido y hemos ganado un campeonato del mundo", dijo.

Aitana Bonmatí

La internacional española Aitana Bonmatí contó tras proclamarse campeona del mundo que "hemos sabido sufrir, disfrutar, hemos tenido nuestras ocasiones y hemos ganado. Estoy muy feliz, muy orgullosa, ahora celebrarlo y disfrutarlo, porque es la ilusión de cualquier futbolista".

Bonmatí, que fue la mejor jugadora de la final de la Liga de Campeones que ganó el Barcelona y la este domingo fue elegida la mejor del Mundial, valoró: "A nivel deportivo ha ido un año excepcional, cuando jugaba con los niños de pequeña, cuando no existía el fútbol femenino profesional...".

"Quería agradecer a las personas que han abierto camino y se lo han dejado todo. Todas hemos roto barreras, por un futuro espectacular", finalizó.

Cata Coll

La guardameta española Cata Coll afirmó que España tenía claro que iba a ganar el Mundial desde que llegaron al Accor Stadium de Sídney (Australia)

"Pienso en mi familia, en mis amigos, he pasado un año duro, pero al final todo llega. Ha sido un partido de muchas emociones, de atacar y defender todo el rato. Es verdad lo que ha dicho Jorge Vilda, teníamos fuego en los ojos. Esto va por el país, por las que abrieron camino y por las que están por venir", finalizó en declaraciones a RTVE.