Juanpe López está viviendo un sueño. Hace poco recuerda animar a los corredores de la Vuelta a España cuando la carrera se asomaba por Sevilla o Cádiz y ahora será uno de los protagonistas de la ronda española más extraña de la historia. Marcada por la pandemia del Covid-19, la carrera tendrá sólo 18 etapas y no habrá público en los finales en alto. "Es lo que me ha tocado vivir, pero todo eso no resta ni un ápice de ilusión a las ganas que me hace disputarla. Es un sueño y lo voy a exprimir al máximo", asegura el ciclista lebrijano, uno de los componentes del Trek-Segafredo en una ronda en la que el frío y la lluvia serán tan protagonistas como el coronavirus y los corredores.

"Cuando me lo confirmaron fue ver cumplida una ilusión. Es la carrera con la que siempre soñé, más aún que con el Tour o el Giro por ser la de casa, la que he visto en la televisión y en las carreteras. Es una oportunidad que voy a aprovechar, aunque es una pena que este año no se asome por el sur", afirma el corredor, que a sus 23 años se estrena en una grande, que afronta también con "mucho respeto": "Nunca he disputado una carrera de tres semanas, aunque esta vez son sólo, entre comillas, 18 etapas. Lo que más he afrontado han sido una prueba de seis días y ahora lo voy a triplicar. Pero confío en acabar bien, ya que me encuentro cada vez mejor", señala el sevillano, que no está "aún al cien por cien", pero sí que cada vez tiene "mejores sensaciones" tras su lesión en la muñeca y pasarlo mal, enfermo, las clásicas por Bélgica. "Me puse malo con gripe, pero estaba cagado por si era el bichito y me hacía perderme la Vuelta. No encontraba fuerzas, tenía el cuerpo raro y todo rompió en una gripe", recuerda sobre su participación en los distintos Monumentos, clásicas duras en las que pasó "de los peores días" que recuerda sobre una bicicleta.

No le va mucho "ni el frío ni la lluvia" y de eso parece que va a haber mucho en esta Vuelta. "La climatología influye. El frío y el agua la harán más duras, pero hay que adaptarse a todo. Es lo normal si corres por el norte en octubre y noviembre, así que todo eso puede marcar una Vuelta que estará muy abierta", señala el lebrijano, que echó en la maleta "tanta ropa de abrigo y agua que al cerrarla se rompió". "Tengo que acostumbrarme también a hacer una maleta para una gran vuela", bromea el del Trek, cuya formación va sin un líder claro para la general, aunque con un equipo "muy competitivo y combativo". "(Kevin) Elissonde viene de hacer un buen Tour –acabó vigésimo quinto– y si se nos pone la cosa de cara estaremos con él. Si no, la ambición es de ir a buscar etapas y ser protagonistas".

Tendrá Juanpe López cierta libertad en carrera, aunque el lebrijano no tiene ninguna etapa especialmente marcada en rojo, aunque cuando la carretera se ponga cuesta arriba allí estará. "Soy más de ir día a día. He visto sólo el recorrido de la primera etapa, que acaba en Arrate. Una subida que conozco de cuando corría en sub 23. Todas las etapas de montaña me gustan, porque nunca he subido ninguno de los grades puertos como el Angliru, la Covertoria, la Covatilla... Siempre hay una primera vez y espero disfrutarlo. El Tourmalet sí que me lo sé de memoria de hacerlo en el rodillo durante el confinamiento, pero subirlo ahora de verdad será diferente".

En ninguno habrá público, como medida anti-covid de la organización. "Es una pena, porque la gente nos da la vida en los momentos duros. Cuando vas con el gancho siempre encuentras fuerzas de donde no las hay, pero todos debemos ser consciente de la situación actual y cualquier medida que sirva para evitar posibles contagios es buena y hay que entenderla", señala el corredor del Trek, consciente de la importancia de la "seguridad y acabar la carrera". "Cuando estás en una burbuja te sientes seguro, pero en la carretera te expones a todo. La seguridad completa es imposible, por eso hay que tratar de no exponerse más de lo necesario", explica el protagonista, que se ha pasado los "últimos días saludando a todos en el pueblo desde lejos, por si acaso".

A punto de cumplir el sueño de tomar la salida en la Vuelta, el objetivo es "acabarla" y trabajar en lo que el equipo necesite. Soñar con un triunfo de etapa "es difícil pero no imposible", y recuerda la victoria del último sevillano que levantó los brazos en la Vuelta. "Lo que hizo Antonio Piedra en Lagos de Covadonga fue increíble. Ojalá pudiese repetirlo. Voy con cierta libertad y lo veremos día a día. Será importante pasar bien la primera semana", añade.